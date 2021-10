Walnüsse richtig trocknen, lagern und knacken

per Mail teilen

Walnüsse sind gesund und lecker - wenn man richtig mit ihnen umgeht. Darauf sollten Sie beim Verarbeiten der Nüsse achten.

Walnüsse richtig sammeln

Die Erntezeit für Walnüsse beginnt in der Regel Ende September. Wenn die Nüsse reif sind, fallen sie von selbst vom Baum. Sie brauchen sie nicht vom Baum zu schütteln. Reife Walnüsse erkennen Sie an ihrer braunen und rissigen Schale. Normalerweise öffnet sich die äußere Schale beim Herunterfallen zumindest teilweise von alleine. Wenn sie an der Nuss klebt, ist das eher ein schlechtes Zeichen.

Walnüsse mit aufgeplatzter äußerer Schale picture-alliance / Reportdienste picture alliance / imageBROKER | Paul Williams

Verfärbte oder schwarze Nüsse sollten Sie liegen lassen, denn sie könnten verschimmelt sein. Schimmelige Nüsse enthalten ein Gift, das Nieren oder Leber schädigen und sogar krebserregend sein kann.

Walnüsse richtig trocknen

Nach dem Aussortieren der schlechten Nüsse müssen die guten gereinigt und getrocknet werden. Bevor Sie loslegen, ziehen Sie am besten Handschuhe an, denn die Walnussschalen können abfärben.

Anschließend befreien Sie die Nüsse z.B. mit einer Gemüsebürste von Schmutz und Ablagerungen. Aber bitte nicht unter fließendem Wasser, damit keine Feuchtigkeit in die Nuss eindringt. Das kann zur Schimmelbildung führen.

Die gereinigten Nüsse legen Sie nicht zu eng beieinander z.B. auf einem Tuch aus, am besten in einem trockenen und warmen Raum.

Während des Trocknens sollten die Walnüsse ab und zu gewendet werden.

Walnüsse richtig lagern

Nach vier bis sechs Wochen Trockenzeit können Sie die Walnüsse längere Zeit in einem dunklen und kühlen Raum lagern - z.B. im Keller.

Walnüsse in einem Korb picture-alliance / Reportdienste picture alliance / imageBROKER | Ralph Kerpa

Für die Aufbewahrung sind ein luftiger Korb oder ein Netz am besten geeignet. Gehackte Nüsse lassen sich am besten in einem Einmachglas aufheben, jedoch nicht länger als etwa vier Wochen.

Walnüsse richtig knacken

Wenn Sie die Schale der Walnuss z.B. für Dekozwecke weiterverwenden möchten, sollte sie beim Knacken nicht zerstört werden. Hierzu werden verschiedene Methoden empfohlen. Besonders gut geeignet ist die Nagelfeile, weil Sie mit ihr die Nuss einfach aufhebeln können. Im Video verraten wir weitere Tricks.

Walnüsse richtig verarbeiten

Bevor Sie die Walnüsse knacken, sollten Sie sie kurz schütteln. Wackelt der Kern in der Schale, kann das ein Hinweis darauf sein, dass sie nicht mehr gut ist. Vor dem Verzehr oder der Weiterverarbeitung in der Küche sollten Sie sich die geknackte Nuss genau anschauen. Bei folgenden Merkmalen bitte aussortieren:

Die Nuss ist von Schimmel befallen

Sie riecht ranzig

Teile der Nuss sind mit einem weißem Film oder Fäden überzogen

Mit Walnüssen tun Sie sich viel Gutes! Sie enthalten reichlich Vitamine und Mineralstoffe, wirken sich positiv auf den Cholesterinspiegel aus und sollen sogar gegen Demenz und Parkinson helfen. Doch Vorsicht: Die Nüsse enthalten auch viele Kalorien.