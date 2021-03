Ein idyllisches Flusstal, romantische Waldwege und herrliche Aussichten: Der Westerwald zeigt sich rund um Waldbreitbach von seiner schönsten Seite. Hier erfahren Sie alles über die abwechslungsreiche Rundwanderung, was Sie wissen müssen.

Wo ist der Wanderweg?

Die Wäller Tour Bärenkopp liegt im Westerwälder Wiedtal mitten im Naturpark Rhein-Westerwald. Der Rundwanderweg beginnt und endet im Luftkurort Waldbreitbach, ca. 16 Kilometer entfernt von Neuwied. Los geht's entweder am Parkplatz in der Marktstraße mitten im Ort oder am Krippenmuseum direkt an der Wied (Am Mühlenberg).

Wie komme ich hin?

Waldbreitbach erreichen Sie mit dem Auto am besten über die Autobahn A3. Dann nehmen Sie die Ausfahrt Neustadt (Wied) und fahren über die Landstraße L270 Richtung Asbach/Neustadt. Über die K88 und K90 kommen Sie dann nach Waldbreitbach. Von Neuwied kommend fahren Sie am besten über die L255. Mit dem Zug fahren Sie bis nach Neuwied und nehmen von dort die Buslinie 131 bis Waldbreitbach Mitte.

Linktipp zur Wandertour Tourenplaner für die Wäller Tour Bärenkopp mit Wegbeschreibung, Anreise-Tipps und Kommentaren von Wanderern

Wie anspruchsvoll ist die Wanderstrecke?

Der Rundwanderweg geht über ca. 12 Kilometer und enthält auch spürbare Steigungen auf z.T. engen Pfaden. Der Touristik-Verband Wiedtal stuft den Schwierigkeitsgrad der Strecke als "schwer" ein. Insgesamt müssen Sie mit einer Wanderzeit von ca. dreieinhalb Stunden rechnen.

Für wen ist die Rundwanderung geeignet?

Da zum Teil steile Anstiege bewältigt werden müssen, ist die Tour eher für Wanderer mit Kondition geeignet. Auf den freien Flächen fehlt im Sommer Schatten, deswegen sollte man bei Hitze nicht zu empfindlich sein. Für die steilen Wege sollte es nicht zu nass sein, da man ins Rutschen geraten könnte.

Welche Sehenswürdigkeiten oder Besonderheiten gibt es auf der Wanderung?

Die Wäller Tour Bärenkopp ist sehr abwechslungsreich. Sie führt mal durch lichte Laubwälder, mal über Wiesen und Felder oder auch an Bächen entlang. Ein Teil der Wanderung führt durch ein Vogelschutzgebiet. Außerdem bieten sich auf dem Weg immer wieder schöne Ausblicke über das Wiedtal - zum Beispiel am Weißen Kreuz oder auf dem Bärenkopp. Weitere Sehenswürdigkeiten sind das Kloster St. Marienhaus, die Luhkapelle und die Kreuzkapelle. Wer auf der Wanderung gerne informiert wird, dürfte sich über die Infotafeln freuen, die viel über die Region um Waldbreitbach erzählen.

Beeindruckende Bilder von der Wanderung auf der Wäller Tour Bärenkopp