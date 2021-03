Auf dieser Rundtour sieht man, wie schön der Hunsrück ist und bekommt dabei auch eine gute Portion Kultur geboten. Hier erfahren Sie alles über die Heimat-Tour, was Sie als Wanderer wissen müssen.

Wo ist der Wanderweg?

Die Traumschleife Heimat liegt mitten im Hunsrück am Rande des Naturparks Soonwald/Nahe. Teile der Strecke führen durch das Simmerbachtal. Die Rundwanderung beginnt und endet in der Ortsgemeinde Gemünden. Mögliche Startpunkte sind der Parkplatz am Bürgerhaus, der Parkplatz am Gemeindehaus Gehlweiler oder der Wanderparkplatz Koppenstein.

Wie komme ich hin?

Mit dem Auto erreichen Sie die Ortsgemeinde Gemünden am besten über die B421 (aus Süden kommend Richtung Kirchberg). Gemünden liegt direkt an der Bundesstraße. Wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, müssen Sie den Bus nehmen. Von Bingen am Rhein z.B. fährt die ORN-Linie 230 nach Simmern. Dort müssen Sie in eine andere Linie umsteigen. Es gibt auch einen ORN-Bus von Kirn nach Gemünden (281).

Wie anspruchsvoll ist die Wanderstrecke?

Der Rundwanderweg geht über ca. 11 Kilometer und enthält auch Steigungen. Die Wanderstrecke wird von der Hunsrück-Touristik als "mittelschwer" eingestuft. Insgesamt müssen Sie mit einer Wanderzeit von ca. dreieinhalb Stunden rechnen. Trittsicher sollten Wanderer sein, denn die Strecke geht zum Teil über schwierige Passagen mit Geröll. Deswegen ist sie bei nassem Wetter oder im Winter eher nicht zu empfehlen. Das bestätigen auch Kommentare auf der Website der Hunsrück-Touristik.

Für wen ist die Rundwanderung geeignet?

Die "Traumschleife Heimat" eignet sich für alle, die während ihrer Wanderung nicht nur die Landschaft erkunden möchten, sondern auch gerne Informationen bekommen. Hinweistafeln gibt es nicht nur im Filmort Gehlweiler, sondern z.B. auch zur Geschichte des Schlosses in Gemünden.

Welche Sehenswürdigkeiten oder Besonderheiten gibt es auf der Wanderung?

Die Traumschleife Heimat führt zum Teil durch den Wald, zum Teil über Wiesen und beim Abstieg ins Simmerbachtal auch mal über Geröll. Vom höchsten Punkt aus haben Wanderer einen schönen Ausblick über die Hunsrück-Hochebene. Sehenswürdigkeiten sind u.a. die Burgruine Koppenstein, der Heimat-Drehort Gehlweiler und das Gemündener Schloss.

Beeindruckende Bilder von der Wanderung auf der Traumschleife Heimat