Die Eifel-Tour bei Wanderath verwöhnt den Wanderer mit viel Natur. Sie führt durch den Wald und über Wiesen und bietet viele tolle Ausblicke. Hier erfahren Sie alles über die Rundwanderung, was wichtig ist.

Wo ist der Wanderweg?

Der "Traumpfad Wanderather" liegt in der Verbandsgemeinde Vordereifel, ca. 20 Kilometer von Mayen entfernt. Der Rundwanderweg beginnt und endet im Ortsteil Wanderath des kleinen Örtchens Baar. Los geht's an der Kirche in Baar-Wanderath.

Wie komme ich hin?

Baar-Wanderath erreichen Sie mit dem Auto entweder über die Autobahn A48 oder über die A61. Wenn Sie über die A48 kommen, müssen Sie Mayen/Mendig abfahren und halten sich auf der Bundesstraße B258 Richtung Nürburgring und Virneburg. Von ihr biegen Sie ab, um in den Ortsteil Wanderath zu kommen. Die Kirche liegt direkt an der Hauptstraße.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, nimmt am besten den Rheinmoselbus. Zunächst müssen Sie bis nach Mayen Ostbahnhof kommen. Von dort fahren Sie mit der Linie 344 Richtung Herresbach und steigen in Baar-Wanderath aus.

Wie anspruchsvoll ist die Wanderstrecke?

Der "Eifel-Traumpfad Wanderather" geht über eine Länge von ca. 12 Kilometer und enthält auch spürbare Steigungen. Die Rhein-Mosel-Eifel-Touristik stuft den Schwierigkeitsgrad der Rundwanderung als "mittel" ein. Inklusive Rast müssen Sie mit einer Wanderzeit von ca. vier Stunden rechnen.

Für wen ist die Rundwanderung geeignet?

Die Eifel-Tour eignet sich für Wanderer, die schon etwas Übung haben und das Naturerlebnis mit schönen Aussichten kombinieren möchten. Da die Strecke zu einem großen Teil auch über offene Flächen führt, könnte sie bei großer Hitze nicht so gut geeignet sein. Eine Wanderung ist auch in kälteren Jahreszeiten möglich, weil die Wege gut ausgebaut sind. Wer die Wacholderblüte erleben möchte, sollte nicht nach dem Juni dort wandern.

Welche Sehenswürdigkeiten oder Besonderheiten gibt es auf der Wanderung?

Die Rundwanderung folgt zum Teil dem Jodokuspilgerweg. Dadurch bietet sich dem Wanderer die Möglichkeit, die kunstvoll geschmückte Wallfahrtskapelle St. Jost anzuschauen. Gemeinsam mit dem Pilgerweg folgt die Wanderung dem Achterbach. Auf dem Weg bieten sich schöne Panoramablicke nach Welschenbach und auf die Virneburg. Außerdem ist ein Abstecher zum Besucherbergwerk Grube Bendisberg möglich. Auf dem Berg Hohe Warte können sich Wanderer an einer schönen Wacholderheide erfreuen.

Beeindruckende Bilder von der Wanderung auf der Eifel-Tour Wanderather