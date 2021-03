per Mail teilen

Romantische Bachläufe, viel Wald und eine prachtvolle Burgruine: Der Masdascher Burgherrenweg bietet Wanderern viel Abwechslung und viel Natur. Wir verraten alles Wichtige zum Rundwanderweg - und zeigen, dass er in der kälteren Jahreszeit genauso schön ist wie bei Hitze im Sommer.

Wo ist der Wanderweg?

Der Masdascher Burgherrenweg liegt mitten im Hunsrücker Ferienland Kastellaun, im Dreieck zwischen Rhein, Mosel und Nahe. Die sogenannte "Traumschleife" läuft rund um den kleinen Ort Mastershausen. Ausgangspunkt der Rundwanderung ist die Grillhütte am Ortsrand von Mastershausen.

Wie komme ich hin?

Mit dem Auto ist die Tour gut erreichbar, z.B. über die Bundesstraßen 50 und 421 oder 327. An der Grillhütte ist ein Parkplatz. Die Autobahn A61 ist nicht so weit entfernt. Mit dem Zug fährt man am besten nach Kastellaun im Hunsrück, von dort fährt ein Bus nach Mastershausen.

Wie anspruchsvoll ist die Wanderstrecke?

Mit ca. 14 Kilometern ist die Länge überschaubar. Der Rundwanderweg wird von der Hunsrück-Touristik als mittelschwer eingestuft, es sind keine außerordentlichen Steigungen zu überwinden. Insgesamt ist mit einer Wanderzeit von ca. 4,5 Stunden zu rechnen.

Für wen ist die Rundwanderung geeignet?

Wer eher die Ruhe und unberührte Natur sucht, für den ist der Wanderweg laut Beschreibung der Hunsrück-Touristik genau richtig. Die Tour führt dabei hauptsächlich durch den Wald, nur kurze Abschnitte über offenes Feld. Durch Orte kommt man nicht. Kommentare auf der Website der Hunsrück-Touristik deuten daraufhin, dass der Weg so gut ausgebaut ist, dass man ihn auch zu kälteren Jahreszeiten laufen kann. Außerdem gäbe es viele Rastmöglichkeiten und eine gute Beschilderung.

Welche Sehenswürdigkeiten oder Besonderheiten gibt es auf der Wanderung?

Der Wanderweg führt über weite Strecken am Mastershausener Bach entlang und quert dabei auch kleine Brücken und Stege. Auf einer Lichtung können Wanderer die mächtige Burgruine Balduinseck bestaunen. Mehrere alte Mühlen säumen den Weg. Weitere Sehenswürdigkeiten sind die ehemalige Erzgrube Apollo und der Galgenturm. Wanderer dürfen sich auch auf schöne Panoramablicke von Aussichtspunkten freuen. Vom Weg ist außerdem ein kurzer Abstecher zur Hängeseilbrücke Geierlay möglich.

Beeindruckende Bilder von der Wanderung auf dem Masdascher Burgherrenweg