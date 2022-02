Urlaub und Reisen 2022 - die sechs wichtigsten Fragen

Lust aufs Reisen? Mit dem Pandemie-Ende vor Augen wollen viele für Ostern oder Sommer Urlaub buchen. Wir sagen Ihnen, welche Fragen Sie sich vorher stellen sollten und welche Rolle Corona bei der Reise noch spielt.

1. Wie sicher ist das Reiseziel - zum Beispiel wegen Corona?

In einigen europäischen Ländern wie z.B. Schweiz und Österreich fallen die Corona-Beschränkungen bald komplett weg. Die EU-Länder haben außerdem vor kurzem neue Corona-Regeln für die Einreise aufgestellt. Doch wie sicher sind die Reiseziele wirklich? Das können Sie auf folgenden Internetseiten schnell prüfen.

Wie sind die Corona-Regeln in den beliebtesten Reiseländern der Deutschen?

2. Welche Impfungen brauche ich für das Urlaubsland?

Viele Länder haben für die Einreise bisher eine vollständige Corona-Impfung oder einen gültigen negativen Test vorausgesetzt. Ob das bei Ihrem bevorzugten Reiseland noch so ist, können Sie auf einer deutschsprachigen Internetseite der EU überprüfen. Darüber hinaus sollten Sie sich informieren, ob Sie weitere Impfungen für den Aufenthalt brauchen (ebenfalls beim Auswärtigen Amt möglich).

3. Wie kann ich mich gegen Ausfall und andere Reiserisiken absichern?

Das läuft in aller Regel über die Reiserücktrittsversicherung. Hier sollten Sie im Versicherungsvertrag noch mal nachschauen, in welchen Fällen sie greift. Manche Versicherungen schließen z.B. Pandemien als Rücktrittsgrund aus oder zahlen nicht, wenn das Auswärtige Amt für dieses Land eine Reisewarnung ausgesprochen hat. Um Kunden gegen Corona-Risiken wie z.B. Quarantäne abzusichern, machen manche Reiseveranstalter sogar spezielle Angebote.

picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Oleksandr Latkun

4. Gibt es für mein Wunschziel überhaupt Reiseangebote?

Laut Reiseveranstaltern wie TUI wird schon wieder fast so viel gebucht wie vor der Krise und viele möchten ins Ausland. Derzeit gebe es vor allem eine starke Nachfrage nach Reisezielen rund ums Mittelmeer wie die Ferieninsel Mallorca oder Griechenland. Wie die Lage für Ihr Wunschziel aussieht, sollten Sie daher möglichst frühzeitig im Reisebüro oder direkt bei den Reiseveranstaltern checken.

5. Will ich doch lieber in Deutschland Urlaub machen?

Zum 20. März fallen in Deutschland bundesweit die meisten bisherigen Corona-Beschränkungen weg. Das bedeutet, dass es voraussichtlich auch für Ferienunterkünfte, Hotels und touristische Ziele keine Einschränkungen mehr geben wird. Deswegen kommt auch Deutschland 2022 wieder verstärkt als Reiseziel in Frage.

So viel Spaß kann man in einem Schlauchboot auf der Donau haben! dpa Bildfunk Picture Alliance

6. Bietet mein Reiseziel das, was ich jetzt brauche?

Sie haben während der Pandemie eine stressige und belastende Zeit erlebt? Dann sind vielleicht Ruhe und Entspannung für Sie besser als ein stark besuchter Urlaubsort, an dem es sehr hektisch und laut zugeht. Für andere wiederum ist Ablenkung in Form von Erlebnissen möglicherweise genau das Richtige im Urlaub. Wieder andere spüren eine Sehnsucht in die Ferne. Hier sollten Sie genau in sich hineinhorchen und herausfinden, welche Reiseziele für Sie bzw. Ihre Familie oder Ihren Partner die passenden sind.