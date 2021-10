Das liebliche Taubertal: Schlossgärten, Weinberge und Fachwerkäuser

per Mail teilen

Von Creglingen über Bad Mergentheim nach Tauberbischofsheim: Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit dem Fahrrad durch das schöne Taubertal fahren und welche Sehenswürdigkeiten besonders lohnenswert sind.

Startpunkt der Fahrradtour ist Creglingen

In Creglingen kann man heute noch drei ehemalige Wehrtürme und ein Stück Stadtmauer in der Altstadt bestaunen.

Der Wehr- und Faulturm in Creglingen.

In zwei der historischen Türmen gibt es sogar sehr schicke Übernachtungsmöglichkeiten. Es lohnt sich in die Herrgottskirche zu gehen und einen Blick auf den weltberühmten Marienaltar von Tilman Riemenschneider (1460-1531) zu werfen.

In der Mitte und für den ganzen Altar prägend ist die zum Himmel auffahrende Maria zu sehen. Begleitet wird sie von den zwölf Aposteln. SWR

Der Bildschnitzer Tilman Riemenschneider war ein begnadeter Künstler seiner Zeit. Unter seinen Händen wurden starre Holzklötze zu "bewegten" und bewegenden Figuren. Der Creglinger Marienaltar gilt als sein Hauptwerk.

Die Herrgottskirche wurde von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg im Juli 2009 zum Denkmal des Monats gewählt. SWR

Fans von Fingerhüten können wir einen Abstecher ins Fingerhutmuseum empfehlen, das sich gegenüber der Herrgottskirche befindet. Dort wird die Geschichte der Fingerhüte über 2.000 Jahre hinweg dokumentiert. Schmuckfingerhüte werden hier sogar heute noch gefertigt.

Nächster Stopp: Bad Mergentheim

Vorbei an Schlossgärten und schönen Weinbergen führt die Strecke von Creglingen ins circa 25 Kilometer entfernte Bad Mergentheim. Als eines der größten Kur- und Heilbäder Baden-Württembergs ist Bad Mergentheim wohl der perfekte Platz für eine entspannte Auszeit vom Alltag.

Die Stadt Bad Mergentheim bietet viele historische Sehenswürdigkeiten.

Das sehr gut erhaltene Deutschordensschloss, die prunkvollen Bürgerhäuser und die bekannte Hofapotheke sind in Bad Mergentheim sehr sehenswert.

Weiter geht es über Königshofen-Lauda nach Tauberbischofsheim

Am Ufer der Tauber und direkt an der Romantischen Straße, liegt der Tauberbischofsheimer Stadtteil Distelhausen, der für seine Brauerei bekannt ist. Seit 1876 ist die Brauerei in Familienbesitz.

Im angegliederten Gasthaus können sich ausgehungerte Fahrradfahrer nicht nur stärken, im Sudhaus kann man sich sogar das Jawort geben und sein eigenes Hochzeitsbier brauen.

Tauberbischofsheim bildet das Ende der Tour

In und um Tauberbischofsheim gibt es viel zu sehen. International bekannt ist die Stadt durch das Fechtzentrum. Viele Weltmeister sind hier ausgebildet worden, wie zum Beispiel der aktuelle IOC Präsident Thomas Bach oder Anja Fichtel.

Ein Fachwerkhaus in Tauberbischofsheim.

Die historische Altstadt glänzt mit zahlreichen fränkischen Fachwerkgebäuden, engen Gassen, Kirchen, Kapellen, dem Marktplatz mit neugotischem Rathaus und natürlich dem Kurmainzischen Schloss mit Türmersturm, der das Wahrzeichen von Tauberbischofsheim darstellt.

Der Türmersturm in Tauberbischofsheim.