Türkränze für den Herbst – die Trends 2024

Bei den Türkränzen für den Herbst liegen knalligen Farben im Trend. Die Kränze sind entweder einfarbig oder bunt und haben einen fluffigen Look. Lassen Sie sich inspirieren.

Pretty in Pink

Ein Türkranz komplett aus Schleierkraut in Pink, dazu dünnere Schleifenbänder in derselben Farbe. Sieht das nicht wundervoll aus? Genau das richtige Gegenmittel bei grauem und schmuddeligem Herbstwetter.

Farbenfroh: Türkranz aus Hagebutten und Erika

Eine tolle Kombination aus Hagebutten und Erika. Dieser Türkranz leuchtet so toll mit seinen Farben, dass man ihn schon von Weitem sieht, wenn man nach Hause kommt.

Türkranz ganz in Grün

Für diesen schönen Kranz braucht man einige Pflanzen der "Jungfer im Grünen", denn der Kranz sollte üppig gebunden werden. Wenn die Samenkapseln getrocknet sind, dann verändert der Kranz seine Farbe und wird beige mit rosafarbenen Einsprengseln. Ein Kranz, zwei Looks!

Duftender Lavendel-Türkranz

Auch ein tolle Idee, einen Türkranz aus Lavendel und Rosmarin zu binden: saftiges Grün mit dunklem Lila. Und der Kranz ist nicht nur was fürs Auge, sondern auch für die Nase.

Türkranz mit blauen Edeldisteln

Wer im Farbspektrum Blau und Lila bleiben möchte, für den ist dieser Kranz was. Blaue Edeldisteln und lilafarbener Strandflieder bringen Farbe ins Spiel. Mohnkapseln und Ähren peppen den Kranz auf.

Fluffige Blütenkränze für die Eingangstür

So schön bunt, locker und aus unterschiedlichen Blumen, Gräsern und Blättern gebunden. Die Stars dieses Kranzes sind auf jeden Fall die Strohblumen, Hortensienblüten, das Schleierkraut und das Samtgras. An so einem Kranz werden Sie lange Freude haben.

Auch dieser Kranz ist ein Hingucker. Eukalyptusblätter, rosafarbenes Samtgras und Schleierkraut sorgen für eine tolle Farbkombination.

Hier sind die Farben kräftiger und knalliger. Rotgefärbter Mäusedorn, leuchtend rote Hagebutten, Erika und ein bisschen Grün runden das Farbkonzept ab.

Mit den Samenkapseln der "Jungfer im Grünen" und rosagefärbtem Schleierkraut lässt sich so ein hübscher Kranz basteln. Eine Satinschleife passend zur Farbe des Schleierkrauts wertet den Kranz nochmal deutlich auf und man hat gleich noch eine Schlaufe zum Aufhängen dazu.

Türkranz aus Ähren

Sehr herbstlich ist dieser Kranz aus Roggenähren. Die kleinen Blüten bilden den perfekten Kontrast. Ein echter Hingucker, der Kranz.

Türkranz mit leuchtenden Lampionblumen

Lampionblumen eignen sich sehr gut für herbstliche Dekorationen. Ein Kranz aus Moos bildet die Grundlage für diesen Kranz. Die Lampions sorgen für Farbe. Dazwischen schaut immer mal wieder Lavendel raus.

Ein Kranz aus Zapfen

Verschiedene Zapfen und ein bisschen Grün dazwischen und fertig ist ein schöner Herbstkranz. Und der lässt sich im Handumdrehen auch in einen weihnachtlichen Kranz umgestalten.

Herbstlicher Tischkranz