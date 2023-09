Wunderschöne Herbstkränze für Türen lassen sich aus Hortensien, Hagebutten, Beeren, getrockneten Blumen oder Kastanien selbst machen. Wir haben tolle Bastelideen für Sie gesammelt.

Mit einem Mix aus Hortensien und Beeren den Herbst begrüßen

Gebundene Hortensienblüten, Beerenzweige, Eukalyptusblätter und Zieräste ergeben einen wunderschönen, herbstlichen Kranz zum Selbermachen. Schauen Sie doch mal, was Sie davon in Ihrem Garten finden.

Bunte Herbstkränze aus getrockneten Blumen

Wow, ist der Herbstkranz schön? Üppig und bunt kommt er daher: voller getrockneter Blumen und Gräser. Verwendet wurde unter anderem Schleierkraut, Garten-Fuchsschwanz, Craspedia auch Billy Buttons oder Billy Balls genannt, Gomphrena (rosa Kugelamarant), Samtgras, Strandflieder, Lavendel und vieles mehr.

Auch dieser Türkranz ist sehr bunt. Hier dominieren Kugeldisteln, Hortensien, Gitterkraut und rote Beeren. Alles gleichmäßig verteilt, einfach wunderschön anzuschauen.

Ein Türkranz aus Ähren in Regenbogenfarben

So einfach und doch so schön: ein Kranz aus Weizen in Regenbogenfarben. Gemacht aus gefärbten Ähren in Pastelltönen, immer abwechselnd gebunden.

Herbstlicher Kranz aus Äpfeln

Auf die Idee kommt man selbst nicht unbedingt. Aber der Kranz aus kleinen roten Äpfeln ist echt ein Hingucker und macht Lust auf den Herbst und Herbstdeko!

Ein Kranz voller roter Beeren

Dieser Herbstkranz ist aus Hagebutten, den roten Beeren des Himmelsbambus und grünen Buchsbaumzweigen gebunden. Einfach zeitlos und mit großer Wirkung!

Kranz-Variante mit Physalis und Erika

Die Basis für diesen Herbstkranz ist ein Hopfenkranz. Verschönert wird er mit Erika, Hagebutten, Zieräpfeln und Physalis. Die genaue Bastelanleitung gibt es im Video.

Herbstkranz aus Blättern

Für diesen Kranz braucht es einen Metallring, Eichenblätter, gerne auch Eicheln dran, Schafgarbe und gelber Leberbalsam. Schauen Sie einfach mal bei ihrem nächsten Spaziergang in der Natur, ob Sie die Pflanzen finden. Sie können aber auch einen Blätterkranz aus Filz basteln und den können Sie auch jedes Jahr wieder verwenden.

Herbstliche Kränze aus und mit Kastanien

Klar dürfen Kastanien im Herbst nicht fehlen! Hier gibt es einmal einen einfachen und schlichten Kranz. Die Kastanien vorher am besten mit einem Kastanienbohrer oder einem Handbohrer durchbohren. Die Kastanien auf Draht ziehen und in Form biegen. Als i-Tüpfelchen ein Blatt und ein Etikett mit der Aufschrift Herbst in der Mitte anbringen. Fertig ist der Kastanienkranz!

Aufwendiger und üppiger ist dieser Herbstkranz. Er verbindet alles, was der Herbst so hergibt. Er ist dekoriert mit Brombeeren, Hagebutten, Kastanien, Eicheln, Hortensienblüten, kleinen Äpfeln und den roten Beeren des Himmelsbambus. So vereint er auch all die Herbstfarben.

Herbstlicher Zapfen-Kranz

Dieser Kranz besteht eigentlich aus drei Kränzen. Als Erstes einen Strohkranz mit Moos überziehen, dann einen kleineren Kranz mit Lärchenzapfen dekorieren und in den Mooskranz stecken. Zum Schluss einen locker gebundenen Lärchenkranz darüber legen und alle drei gut aneinander befestigen. Fertig ist ein Herbstkranz für die Haustür, der auch noch im Dezember sehr passend aussieht. Man kann natürlich auch Kiefer- oder Tannenzapfen verwenden. Neben Kränzen gibt es auch tolle Bastel-Ideen für den Herbst aus Filz oder Modelliermasse.