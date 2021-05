per Mail teilen

Es ist Mitte Mai und die Wetterlage ist einfach nur trist. Es ist kühl und von oben kommt ein Schauer nach dem anderen. Was das trübe Wetter mit uns macht und welche Tipps gegen den Mai-Blues helfen, erfahren Sie hier.

Der Monat Mai wird ja gerne als Wonnemonat bezeichnet, nur in diesem Jahr macht er uns keine Freude. Er zeigt sich von seiner grauen, kalten und nassen Seite.

So ein trübes Wetter wirkt sich natürlich auch auf unser Gemüt aus: Uns fehlt der Antrieb. Von frühlingshafter Aufbruchstimmung oder gar Frühlingsgefühlen ist gerade nichts zu spüren.

Der Körper braucht Sonne und Licht

picture-alliance / Reportdienste dpa Themendienst | Christin Klose

Sonne und Wärme wären jetzt das, was der Körper nach dem langen, kalten Winter dringend braucht, damit er Vitamin D bilden kann.

Auch extreme Temperaturschwankungen verträgt der Körper nicht so gut. Das ist für ihn mitunter sehr anstrengend.

Bewegung und frische Luft gegen den Mai-Blues

Um dem Mai-Blues zu entkommen, helfen genau die Tipps, die auch bei Frühjahrsmüdigkeit wirken: Bewegung, frische Luft und gesunde Ernährung. Wechselduschen bringen am Morgen den Kreislauf wieder in Schwung. Auch ausreichend Schlaf ist wichtig.

Wir müssen also noch ein bisschen durchhalten. Die einzigen Nutznießer des trüben Frühjahrs sind im Moment die Natur und die Landwirte. Denn die Niederschläge werden dringend gebraucht. Also trifft die Bauernregel in diesem Jahr voll ins Schwarze:

"Ist der Mai kühl und nass, füllt's dem Bauern Scheun' und Fass." Bauernregel

Erdbeeren sind noch nicht verloren

Ausnahme ist hier der Spargel, der braucht Wärme, um richtig zu wachsen. Da fällt die Ernte in diesem Jahr nicht so gut aus. Mit den Erdbeeren und Johannisbeeren kann es aber noch was werden, wenn die Temperaturen wieder ansteigen.