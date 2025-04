Wir zeigen Ihnen viele Tricks und Trends, wie Sie Ihren Balkon, Ihre Terrasse oder Ihren kleinen Garten gemütlich gestalten können.

Blumentopf-Parade für Balkon und Garten

Gerade für Balkon und Terrasse eignen sich viele Blumentöpfe mit hübschen, bunten Blumen darin. Hier sind sie auf einem Tisch arrangiert und alle im selben Farbton. Auch im Garten ein Hingucker.

Wer möchte, kann sich eine Blumenwiese aus vielen Blumentöpfen auf die Terrasse oder in den Garten zaubern. Die Blumen im Topf lassen sich auch schnell umgestalten. In diesem Beispiel hier wurde aus Mauersteinen und Holzbrettern ein Treppenkonstrukt gebaut. Perfekt geeignet für so ein Blumentopf-Arrangement.

Girlande aus bunten Schleifenbändern

Für diese Girlande braucht man Bindfaden und Schleifenbänder in vielen verschiedenen Farben. Die Bänder sind in diesem Beispiel unterschiedlich lang. Die Bänder werden in der Mitte an den Bindfaden geknotet.

Unterschiedliche Pflanzenhöhen mit Töpfen, Ampeln & Bäumen

Damit Balkon oder Terrasse so richtig gut ausgenutzt werden, kann man neben Pflanztöpfen auch Bäume aussuche und Blumenampeln aufhängen. Somit grünt und blüht es auf verschiedenen Ebenen.

Auch Blumenständer können da eine gute Gestaltungshilfe sein. Hier auf dem Foto wird auf Grün und Weiß gesetzt, aber es geht natürlich auch Ton in Ton oder bunt.

Gemütliche Sitzecke für Balkon und Terrasse

Ein hübsches, gemütliches Plätzchen im Schatten, mit dezenten Kissen und Sitzauflagen. Und dann noch der Blick auf Blumen und grüne Pflanzen hat echten Erholungswert. In warmen Sommernächten kann man hier Kerzen entzünden, Laternen aufstellen und einfach nur das Mondlicht und das Grillenzirpen genießen.

Auch im Garten lässt sich eine gemütliche Sitzecke einrichten. Eine Pergola rahmt sie ein und sorgt für Schatten. Eine bunte Wimpelkette sorgt für Sommerstimmung. Da die Sitzecke von Rosenstöcken und Kletterrosen gesäumt ist, wird bei der Deko das Thema aufgenommen. Die Kissen und die Tischdecke sind mit Rosen bestickt. Das wirkt sehr romantisch und gemütlich.

Diese Entspannungszone auf der Terrasse ist modern und aus Naturmaterialien gestaltet. Der Liegestuhl ist aus Rattan, der runde Teppich aus Jute, der Terrassenboden ist aus Holz. Auch die Pflanzen stecken in Körben oder Pflanzkübeln aus Holz. Details wie Lampions oder Kissen runden den Look perfekt ab.

Blumenampeln: Kleine Helfer mit großer Wirkung

Auch die Hausfassade lässt sich prima nutzen, um sie mit üppigen Blumenkästen und Blumenampeln zu verschönern. Also wenn das mal kein Hingucker ist.

Springbrunnen für heiße Tage

Wie wäre es mit ein bisschen Wasser und ein paar Pflanzen auf dem Balkon oder der Terrasse? Mit einem großen Gefäß und einer Solarpumpe kann man sich relativ schnell einen kleinen Springbrunnen zusammenstellen. Die Anleitung sehen Sie im Video.

Deko-Idee: Hängende Schneckenhausvase

So eine hübsche Idee: Aus großen Schneckenhäusern werden hängende Blumenvasen, die man im Garten oder auf dem Balkon aufhängen kann. Die Schneckenhäuser werden links und rechts der Öffnung mit einer Bohrmaschine angebohrt und an Draht befestigt. Bitte auf die Finger aufpassen! Dekoriert mit den Blumen der Saison, einfach zauberhaft.

Hängekörbchen für Pflanzen basteln

Wer nicht bohren will, kann es mit Flechten versuchen. Für die Hängekörbchen braucht man frische Weidenruten, die 120-130 Zentimeter lang sind. Um die Körbchen gut flechten zu können braucht man ein Holzbrett mit fünf Löchern, die Seitenlängen des Quadrats sind 9 bis 10 Zentimeter lang.

Das fünfte Loch ist leicht versetzt. Hier werden die fünf Weidenruten hineingesteckt, um das Flechten zu erleichtern. Außerdem braucht man eine Gartenschere, Moos um die Körbchen auszupolstern, kleine Pflanzen und Juteschnur zum Aufhängen.