Grüne Zimmerpflanzen wie das Fensterblatt, die Zamioculcas oder die Ufo-Pflanze sind weiterhin voll im Trend. Durch geschicktes Umtopfen können sie ganz einfach vermehrt werden.

Die Grünlilie und Monstera lassen sich möglichst unkompliziert selbst vermehren

Die Grünlilie ist eine beliebte Zimmerpflanze. Sie ist elegant, schmal und hat oft zweifarbige Blätter. Sie bildet an speziellen, dünneren Stängeln eigene Ableger, die sogenannten "Kindel". Das sind praktischerweise schon junge Pflanzen, die man nur mit der Schere abtrennen, umtopfen und in Aussaaterde einpflanzen muss! Gleichmäßig gießen und darauf achten, dass sich keine Staunässe bildet und der Anwachserfolg liegt praktisch bei 100 Prozent!

Das Fensterblatt (Monstera) und ihre großen Blätter

Etwas aufwendiger ist das Schneiden und Bewurzeln von Stecklingen beim tropischen Fensterblatt. Die Monstera, wie die Pflanze lateinisch heißt, wirkt sehr dekorativ durch ihre riesigen, bis zu 25 Zentimeter großen Blätter. Von ihren jungen Trieben schneidet man im April oder Mai kleine Stücke ab, kürzt die Blätter ein und stellt diesen Steckling in ein Wasserglas aufs Fensterbrett. Nach etwa vier Wochen bilden sich Wurzeln. Dann wird die Monstera in Aussaaterde eingetopft.

Manche Zimmerpflanzen benötigen spezielle Aussaaterde

Gut zu wissen Die Aussaaterde ist deshalb wichtig, weil sie keinen Dünger enthält. Dieser könnte durch den zu hohen Salzgehalt nämlich Schäden an den jungen Wurzeln verursachen. Gedüngt werden unsere jungen Nachwuchspflanzen nämlich erst nach sechs bis acht Wochen, wenn die Wurzeln gut entwickelt sind.

Die Calathea (Korbmarante)

Ganz einfach geht das Vermehren auch bei der Korbmarante, die auch als Calathea verkauft wird. Sie hat schön gezeichnete, weiß oder gelb panaschierte Blätter und sieht auch ohne Blüten sehr dekorativ aus. Hier wird vermehrt über das sogenannte Teilen. Man nimmt eine ältere Pflanze aus dem Topf und legt sie auf einen Arbeitstisch.

Die Calathea hat sehr viele Grundtriebe, aus denen die Blätter sprießen. Diese Triebe teilt man am besten mit einem scharfen Messer in zwei bis drei Teile und topft sie dann direkt in Aussaaterde. Nach etwa vier Wochen wachsen die Teilstücke weiter und nach etwa sechs Wochen können wir das Wachstum mit einer Flüssigdüngung über das Gießwasser unterstützen.

Die Zamioculcas (Glücksfeder)

Das Teilen nach der grade beschriebenen Methode funktioniert auch sehr gut beim "Zamio" - mit vollem Namen heißt die Pflanze Zamioculcas (Glücksfeder). Das ist eine der pflegeleichtesten grünen Zimmerpflanzen überhaupt. Die Triebe mit den kleinen glänzenden Fiederblättchen lassen sich ganz einfach in einzelne Stücke teilen und so kann man dann aus einer Pflanze drei bis vier neue Pflanzen machen. Beim Zamio kann es sinnvoll sein, einzelne zu lange Triebe stark zurückzuschneiden, damit die neue Pflanze kompakt aussieht. Die Zamioculcas sorgt übrigens - wie die anderen Pflanzen auch - für richtig gutes Raumklima.

Die Glücksfeder (lat. Zamioculcas) kann durch Teilung vermehrt werden. Colourbox Di Studio

Die Ufo-Pflanze

Auch die Ufo-Pflanze, die so originell aussieht mit ihren fast kreisrunden Blättern, lässt sich problemlos durch Teilung vermehren.

"Probieren Sie das Selber-Vermehren einfach mal aus. So können Sie Ihren "grünen Dschungel" im Zimmer vergrößern oder Sie haben eine tolle Überraschung zum Verschenken!" Volker Kugel

Der Gummibaum ist eine schöne Herausforderung

Eine spezielle Methode der Vermehrung ist das sogenannt "Abmoosen" beim großblättrigen Gummibaum. Der lässt sich nämlich nicht teilen und auch Stecklinge wachsen ganz schlecht. Beim "Abmoosen" wird an einem verholzten Trieb mit dem Messer die Rinde rundherum eingeritzt und dann wird an dieser Stelle ein "Wundverband" aus Torf angebracht.