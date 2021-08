per Mail teilen

Von Baiersbronn über Forbach nach Gaggenau: Der Murgtalradweg führt an Seen, Schlössern und Flüssen vorbei. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit dem Fahrrad den schönen Nordschwarzwald erkunden können und welche Sehenswürdigkeiten es gibt.

Startpunkt: Die Fahrradtour beginnt in Baiersbronn

Die Gemeinde Baiersbronn ist für ihre hervorragenden Hotels und die vielfach ausgezeichnete Gastronomie auf Sterneniveau berühmt. Baiersbronn erstreckt sich mit all seinen Ortsteilen auf über 20 Kilometern im Murgtal zwischen Freudenstadt und dem Ruhestein an der Schwarzwaldhochstraße.

Im Naturschutzgebiet bei Ruhestein liegt dieser idyllische Waldsee. picture-alliance / Reportdienste picture alliance | Juergen Feuerer

Unter dem Titel "Wanderhimmel" bietet die Gemeinde zahlreiche Rundwanderwege, geführte Wanderungen, Geocaching und Winterwanderwege an. Außerdem stehen in der Halbhöhenlage vier bewirtschaftete Hütten zur Verfügung. Radfahrer können sich hier ideal stärken.

Zwischenetappe: Die Waldgemeinde Forbach

Am Ufer der Murg liegt mitten in Forbach der "Murggarten" - ein wunderschöner Wasserspielplatz für die ganze Familie. Hier können sich Radfahrer*innen auf ihrer Tour zwischendurch an der Murg erfrischen und ihre Füße ins Wasser halten.

Die historische Holzbrücke ist das Wahrzeichen der Gemeinde Forbach im Murgtal. picture-alliance / Reportdienste picture alliance | Juergen Feuerer

Forbach gehört zu einer der größten Waldgemeinden Baden-Württembergs. Neben Wandern und Radfahren bieten sich zahlreiche Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung an. Zum Beispiel Wassersport an der Murg und an der Schwarzenbach-Talsperre.

Die Schwarzenbach-Talsperre ist mit circa zwei Kilometern Länge der größte Stausee im nördlichen und mittleren Schwarzwald. Schwimmen, Baden, Bootfahren und Angeln, all das ist dort möglich.

Ausflugsziele in Forbach

Mehr Tipps zur Tour de Murg Sie können die Tour de Murg zur Rundtour zu machen. Der "Murgtäler Radexpress" verkehrt von Rastatt bis Freudenstadt und hat zwei Radwaggons dabei.

zur Rundtour zu machen. Der "Murgtäler Radexpress" verkehrt von Rastatt bis Freudenstadt und hat zwei Radwaggons dabei. Die beschriebene Radtour geht über 40 Kilometer. Wer die Radtour ausdehnen möchte, kann in Freudenstadt starten und bis Rastatt radeln (circa 70 Kilometer).

Zwischenetappe: Die Schwarzwaldgemeinde Gernsbach

Die historische Altstadt von Gernsbach ist sehr sehenswert. Das alte Rathaus sticht durch die historische Fassade heraus und gilt als inoffizielles Wahrzeichen der Stadt. Hier lohnt es sich für Radfahrer*innen ein kurzes Päuschen einzulegen, um den Anblick des Rathauses zu genießen.

Weitere Highlights sind das Hochmoorgebiet Kaltenbronn und das Schloss Eberstein, das seit fast 800 Jahren über der Stadt thront.

Über den Weinbergen an der Murg ragt das Schloss Eberstein empor. picture-alliance / Reportdienste picture alliance | Juergen Feuerer

Lohnenswert ist in Gernsbach natürlich auch der Barock- und Skulpturengarten - der Katz’sche Garten. Der Grundstein des Gartens wurde Anfang des 19. Jahrhunderts gelegt, nachdem die feudale Villa der Murgschifferfamilie Katz auf der gegenüberliegenden Seite fertig gestellt war.

Der Ziehbrunnen im Katz'schen Garten in Gernsbach. Imago IMAGO / imagebroker

Ein italienischer Gartenbauarchitekt soll den für die ländliche Region ungewöhnlichen Garten geplant und gestaltet haben. Aus dieser Epoche stammt auch der wertvolle alte Baumbestand, eine Sumpfzypresse aus Florida und die zwei Magnolienbäume, die laut Baedecker-Reiseführer aus dem 19. Jahrhundert zu den ältesten Magnolien Deutschlands beziehungsweise nördlich der Alpen zählen.

Den Abschluss der Tour de Murg bildet Gaggenau

Die Stadt Gaggenau und Ihre Ortsteile bieten eine hohe Lebensqualität. Mit Bad Rotenfels hat Gaggenau sogar einen anerkannten Kurort mit Heilquellen, einem Kurbetrieb und einem Thermalbad.

Gaggenau ist für das Unimog-Museum bekannt. Dort gibt es nicht nur Unimogs aus den letzten sechs Jahrzehnten zu sehen. Man kann auf einem speziell angelegten Parcours auch mit den Fahrzeugen mitfahren.Wenn Radfahrer*innen etwas Zeit mitbringen, könnte sich hier ein Abstecher lohnen.

Der Außenparcours des Unimog-Museums in Gaggenau. Unimog-Museum, Jan Bürgermeister