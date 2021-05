Wir müssen täglich an so viele Dinge denken, dass wir hin und wieder schon mal was vergessen. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie mit einfachen Tricks verhindern, dass Sie was Wichtiges verschwitzen.

1. Das Smartphone, der ständige Begleiter Da man das Smartphone sowieso ständig bei sich hat, kann man ja auch gleich dort Wichtiges hinterlegen. Im Kalender kann man Termine vermerken und sich über die Erinnerungsfunktion einen Tag vorher oder eine halbe Stunde vor einem Termin erinnern lassen. Auch Geburtstage kann man dort prima eintragen. Da muss man nur sicherstellen, dass die Erinnerung langfristig gespeichert bleibt. Wenn man ein bestimmtes Produkt nachkaufen will, kann man es auch abfotografieren. Da hat man alle Produkt-Infos zusammen und weiß auch gleich, wie die Verpackung aussieht. Und es geht viel schneller, als sich alles abzuschreiben. Es gibt natürlich auch verschiedene Erinnerungs-Apps für das Smartphone. Probieren Sie doch einfach mal aus, welche App am besten zu Ihnen passt. 2. Das gute alte Notizbuch Es wird vermutlich nie aus der Mode kommen, das kleine Büchlein. Dort kann man alles aufschreiben, was wichtig ist: Telefonnummern, Adressen, Geburtstage, Passwörter, Idee usw. Und das Gute am Notizbuch ist, es wird nichts gelöscht. Man darf es eben nur nicht verlieren. 3. Die To-Do-Liste Auf die Liste kommt alles was erledigt werden muss. Am besten sortiert man auch gleich nach Priorität. Was muss dringend erledigt oder besorgt werden, was demnächst und was hat noch Zeit. Das tolle an der To-Do-Liste ist, dass man dann durchstreichen kann, was man schon gemacht hat und das ist jedesmal ein Erfolgserlebnis. 4. Der Zettel am Kühlschrank picture-alliance / Reportdienste dpa Themendienst | Christin Klose Mit einem Magneten am Kühlschrank befestigt, kann der Einkaufszettel nicht verloren gehen. Wer gerade Zeit zum Einkaufen hat, der weiß, wo er ihn findet. Aber schon das Schreiben des Einkaufzettels sorgt dafür, dass wir uns an die meisten Dinge erinnern können, auch wenn wir den Zettel im Supermarkt nicht dabei haben. 5. Vor die Haustür stellen Schon wieder den gelben Sack oder die leeren Flaschen vergessen? Wenn Sie am Abend den Müllsack, die Pfandflaschen oder die Sportsachen vor die Tür stellen, kann nichts mehr schiefgehen. Denn am Morgen stolpern Sie unweigerlich drüber. 6. Reime merken wir uns besser Wir kennen das schon aus der Schule, mit gereimten Regeln konnten wir uns vieles besser merken. Also überlegen Sie sich Reime, wenn sie etwas nicht vergessen wollen. 7. Bildergeschichte vorstellen Wenn Sie sich eine PIN oder eine Telefonnummer merken wollen, dann überlegen Sie sich eine zusammenhängende Geschichte, in der die Zahlen der Reihe nach vorkommen. 8. Gedächtnistraining Wer regelmäßig sein Gedächtnis trainiert, vergisst auch weniger. Wichtig ist, dass das Training verschiedene Übungsformen enthält, damit unterschiedliche Gehirnregionen aktiviert werden.