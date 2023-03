Manchmal kann man gar nicht so schnell gucken und dann ist es schon passiert. Im Topf ist zu viel Salz, Zucker oder Pfeffer gelandet. Wir geben Tipps, wie Sie Ihr Essen retten können.

1. Schnell reagieren und Salz aus dem Topf angeln

2. Kochwasser austauschen

3. Mit Wasser oder Milchprodukten verdünnen

4. Mit Kartoffeln oder Reis Salz entziehen

5. Essen noch mal kochen, mischen und Rest einfrieren

6. Mit Süße und Säure den Geschmack ausgleichen

Haben Sie aus Versehen zu viel Salz in den Topf oder in die Pfanne gekippt, dann am besten so schnell wie möglich mit einem Löffel oder einer Schöpfkelle das Salz abschöpfen, bevor es sich auflöst - denn dann ist dieser einfache Schritt schnell nicht mehr möglich.

Ist im Nudel- oder Kartoffelwasser zu viel Salz gelandet, dann können Sie das Kochwasser austauschen und frisch aufkochen lassen.

Tipps fürs Salzen und Würzen Schütten Sie Salz, Zucker und Gewürze nicht direkt in den Topf, sondern entnehmen Sie kleine Mengen mit einem Löffel. Oder streuen Sie Salz, Zucker und Gewürze erst in die Handfläche und würzen Sie dann mit den Fingerspitzen das Essen. Lieber sparsam vorgehen, probieren und dann nachsalzen oder nachwürzen. Auch mit einer Salz- und Pfeffermühle können Sie Salz und Pfeffer gut dosieren.

Haben Sie zu viel Salz in ein Gericht gekippt, dann können Sie es mit Wasser verdünnen. Auch die Zugabe von Milch, Kokosmilch, Sahne, Frischkäse, Quark oder Crème fraîche kann den Geschmack verbessern. Auch wenn eine Speise zu süß geraten ist, lässt sich mit diesen Zutaten noch was retten. Nur darf die Konsistenz nicht darunter leiden. Dieser Trick eignet sich besonders bei Suppen, Soßen und flüssigen Speisen.

Eine weitere Möglichkeit einem Gericht Salz zu entziehen ist es, große, geschälte Kartoffel- oder Karottenstücke zehn Minuten lang mitzukochen. Sie nehmen Salz auf. Anschließend nehmen Sie die Kartoffel- oder Karottenstücke aus dem Essen. Das Prinzip funktioniert auch mit Backpflaumen. Alternativ können Sie auch ein Tee-Ei oder eine Gewürzkugel mit Reis füllen und mitkochen. Wenn Sie Reis im Kochbeutel haben, dann können Sie auch den nehmen. Schauen Sie einfach, was Sie zur Hand haben. Wenn mal was Salz daneben geht, ist das nicht so schlimm, aber generell kann ein höherer Salzkonsum gesundheitliche Folgen haben.

Sie können auch das gleiche Gericht noch einmal kochen, aber eben ohne es zu würzen oder zu süßen, eben je nach dem. Mischen Sie dann nach und nach einen Teil das versalzene, zu scharfe oder zu süße Essen unter. Probieren Sie, wie es schmeckt. Nicht, dass der Geschmack wieder kippt. Vermutlich werden Sie diese Menge dann nicht auf einmal essen können. Frieren Sie einfach ein, was zu viel ist.

Bei Wildgerichten kann man Johannisbergelee, Preiselbeeren oder getrocknete Pflaumen in die Soße mischen. Mit den süßen und sauren Aromen können Sie den Geschmack retten. Einen Geflügelbraten können Sie mit Honig bestreichen und Orangensaft in die Bratensoße geben.