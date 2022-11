Ein Garten für viele - so funktioniert ein Gemeinschaftsgarten

Gemeinsam Gärtnern verbindet! Doch wer gemeinsam erfolgreich sein will sollte auch einige Dinge beachten. Wir haben Tipps, wie ein Gemeinschaftsgarten funktioniert.

Ein Gemeinschaftsgarten bringt viele Vorteile mit sich. Zum Beispiel kann man sich an einer reichen Ernte erfreuen und wenn auch mal was schief geht, lässt sich gemeinsam eine Lösung finden. So lernen sich ganz unterschiedliche Menschen kennen und besser verstehen. Der SWR4 Gartenexperte Volker Kugel verrät, wie so ein gemeinschaftliches Projekt aussehen kann.

Wie funktioniert ein Gemeinschaftsgarten?

Bevor Sie einen Gemeinschaftsgarten bepflanzen und bewirtschaften können, sollten Sie sich über Punkte wie Platz, ob Sie ein Hochbeet benötigen und welche Pflanzen sie anbauen wollen Gedanken machen. Auf einer zehn mal zehn Meter großen Fläche könnte man locker aufgebaut 15 bis 16 Hochbeete platzieren und es muss festgelegt werden, welches Gemüse angebaut werden soll, welche Kräuter und welches Obst angepflanzt wird.

Gemeinschaftliches Gärtnern am Beet picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Channel Partners

So viel Platz benötigt der Gemeinschaftsgarten

Erstmal benötigen Sie genügend Platz - mindestens zehn mal zehn Meter - um loslegen zu können.

Falls Sie auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück sind: Oftmals gibt es die Möglichkeit, zumindest für ein bis drei Jahre ein kleines Grundstück überlassen zu bekommen, auf dem später gebaut wird oder etwas anderes passieren soll.

Hochbeet oder Acker?

Dann muss die Entscheidung getroffen werden, ob in der gewachsenen Erde oder in Hochbeeten gegärtnert werden soll. Sie können auch selbst Hand anlegen und ein Hochbeet bauen, anstatt eines zu kaufen. Das Gärtnern im Hochbeet hat große Vorteile: Die Arbeitshöhe ist ideal, Probleme mit Schnecken sind einfach zu lösen und die Erde kann zu Beginn optimal gewählt werden.

Gartenarbeit am Hochbeet picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Waltraud Grubitzsch

Gemüsebeet planen

Nach der Entscheidung über den Platz und die Grundsatzfrage "Gärtnern in der Erde oder im Hochbeet" sollte unter den Teilnehmenden genau besprochen werden, was überhaupt angebaut werden soll und wie die Kosten für Saatgut, Jungpflanzen, Erde und Dünger aufgeteilt werden. Diese Planungsphase ist wichtig, damit es nachher nicht zu lästigen Diskussionen kommt.

Welche Pflanzen sollte man im Gemeinschaftsgarten haben?

Eine geschickte Kombination aus Gemüse, Gartenkräutern und Obst sichert eine lang anhaltende Ernte, die direkt in den Haushalten verwertet werden kann.

Gartenkräuter werden geerntet picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Alexander Farnsworth | Alexander Farnsworth

Gemüse : Salate, Kohlrabi, Fenchel eigenen sich zum Start. Auch Tomaten, Paprika, Chilis und Buschbohnen können einfach gepflanzt werden.

: Salate, Kohlrabi, Fenchel eigenen sich zum Start. Auch Tomaten, Paprika, Chilis und Buschbohnen können einfach gepflanzt werden. Kräuter : Es eignen sich alle Küchen-Klassiker, also Rosmarin, Thymian, Salbei, Basilikum, Oregano, Schnittlauch und Petersilie.

: Es eignen sich alle Küchen-Klassiker, also Rosmarin, Thymian, Salbei, Basilikum, Oregano, Schnittlauch und Petersilie. Obst: Johannisbeeren, Stachelbeeren, Erdbeeren, Maibeeren, dornenlose Zwergbrombeeren und Kulturheidelbeeren sind pflegeleicht und lecker.

Rote Johannisbeeren am Strauch picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Winfried Rothermel | Winfried Rothermel

Auf dieser Grundlage des ersten Jahres kann man in späteren Jahren aufbauen und auch Neues ausprobieren. Sie können auch Artischocken anbauen oder sich an Auberginen und Andenbeeren versuchen.