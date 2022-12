Die Bromelie als pflegeleichte Zimmerpflanze

per Mail teilen

Wenn der Winter da ist und der Garten nicht mehr lockt, können Sie sich mit Pflanzen das Grün in die Wohnung holen. Als Zimmerpflanze ist die Bromelie sehr pflegeleicht und dankbar.

Bromelien: Urban Jungle im Wohnzimmer

In der Winterzeit beheizen wir unsere Wohnräume, was dazu führt, dass die relative Luftfeuchtigkeit niedrig ist. Das ist gut für das Wohnklima und vermeidet Schimmel. Den meisten Zimmerpflanzen, die aus den subtropischen oder tropischen Gebieten kommen, ist dies zu trocken. Bromelien kommen gut mit unserem Wohnzimmerklima zurecht und sind deshalb eine ausgezeichnete Wahl. Es gibt viele Arten mit unterschiedlichen und farbenfrohen Blüten.

In der Wohnung sind Bromelien ein echter Hingucker. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa Themendienst | Andrea Warnecke

Wie muss ich Bromelien pflegen?

Die Temperatur im Zimmer sollte 18 Grad nicht unterschreiten. Außerdem benötigen die Pflanzen ausreichend Licht. Beim Gießen darf niemals Staunässe in der Pflanzerde entstehen.

Wie oft muss man eine Bromelie gießen? Ein regelmäßiges Übersprühen mit kalkfreiem Wasser zwei bis drei Mal in der Woche tut den Pflanzen gut. Das Wasser sollte zimmerwarm sein, also nicht direkt aus der Regentonne kommen. Es gibt Bromelien mit einem Wassertrichter in der Mitte. Dieser sollte möglichst immer mit Wasser gefüllt sein. Aber auch die Erde im Topf sollte man gießen.

Bromelien richtig gießen, damit sie gut gedeihen. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / ZB | Waltraud Grubitzsch

Bromelienarten: Welche Bromelie habe ich?

Die berühmteste Vertreterin der Bromelien ist die Ananaspflanze, die als Zwergform eine sehr attraktive Zimmerpflanze ist. Sie hat silbrig grüne, schmale Blätter und einen kompakten Wuchs mit bis zu 30 Zentimetern Höhe. Wenn wir viel Glück haben, bilden sich an dieser Zwergananas sogar Minifrüchte.

Auch die Lanzenrosette oder Aechmea verträgt die ziemlich trockene Luft in unseren Zimmern auf Dauer sehr gut. Sie hat fünf Zentimeter breite, recht dicke Blätter, die mit einem wachsartigen Überzug versehen und silbern gefleckt sind. Sehr dekorativ wirken auch ihre prächtigen Hochblätter, die Blüten ähneln und sehr langlebig sind.

Die Bromelie Aechmea hat ihren zweiten Namen "Lanzenrosette" der Form ihrer Blätter zu verdanken. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / imageBROKER | W. Wirth

Eine weitere Besonderheit bei den Bromelien sind solche, die trichterförmige Vertiefungen in der Pflanzenmitte bilden. Damit sammeln sie am natürlichen Standort in den Tropen und Subtropen Südamerikas das Wasser. Die Guzmania ist dafür ein Beispiel mit grünen schmalen Blättern und leuchtenden Hochblättern.

Bromelien blühen in vielen verschiedenen Farben. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa Themendienst | Andrea Warnecke

Typische Aufsitzerpflanzen sind die Tillandsien, von denen manche wie silberfarbene Vorhänge herabhängen oder nestartige kleine Horste bilden. Manche weisen eine natürliche Rotfärbung auf.

Als Deko lassen sich Tillandsien in der Wohnung hübsch drappieren. IMAGO IMAGO / blickwinkel

Wie pflege ich eine Tillandsia?

Die Tillandsien haben eine ungewöhnliche Überlebensstrategie entwickelt: Sie können völlig ohne Erde auf Bäumen oder Felsen gedeihen. Das nötige Wasser und die Nährstoffe, die sie zum Wachsen brauchen, holen sie sich mit sogenannten Saugschuppen direkt aus der Luft. Sie müssen diese Tillandsien im Zimmer also nie düngen, sondern nur daran denken, sie regelmäßig zwei bis drei Mal pro Woche mit kalkfreiem Wasser zu übersprühen.