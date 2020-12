Was will das Kind, die Familie – und was will das Tier? Vor der Anschaffung eines Haustieres sollte man sich gut informieren, damit es nachher kein böses Erwachen gibt.

Sängerin Kerstin Ott setzt sich für Tierschutz ein und appelliert: „Nur weil ein Tier billiger ist als eine Spielkonsole, sollte man keines verschenken. Dr. Nina Müller mit ihrer Australian Shepherd Hündin Joy privat Unsere SWR4 Tierärztin Dr. Nina Müller gibt Tipps, auf was man schon vor der Anschaffung achten muss: Ein Tier sollte nicht als Überraschung verschenkt werden. Man muss sich über die Pflege und die Unterhaltungskosten (Ernährung, Vorsorge und Krankheitskosten) des Tieres informieren und später die passende Ausrüstung besorgen. „Die Anschaffungskosten sind meist der kleinste Teil.“ Dr. Nina Müller über den relativ günstigen Preis von Haustieren Welche Voraussetzungen sollte man als Tierhalter erfüllen? Man muss sich bewusst sein, dass man die Verantwortung für das Tier hat. Das man für das Tier sorgen muss, die Zeit und das Geld haben muss. Man sollte sich auch darüber bewusst sein, welche Art von Tier man sich anschafft, um zu sehen, ob man zueinander passt. Eine aktive Familie sollte ein Tier haben, dass diese Aktivitäten aushält und nicht reizüberflutet ist und umgekehrt: Ein ruhiger Senior braucht ein Tier, das mit dieser ruhigen Lebensgewohnheit zurechtkommt. Und es sollte einem bewusst sein, dass manche Tiere ziemlich alt werden können. Katzen leben bis zu 20 Jahre, Hunde 12-16 Jahre, selbst Kaninchen können 8 bis 15 Jahre alt werden, es ist also eine Langzeitüberlegung, wenn man sich ein Tier ins Haus holt. Nicht, dass die Kinder, für die das Tier war, schon längst aus dem Haus sind … Gibt es ein typisches Einstiegstier für Neulinge? Ein Hund ist meist ein gutes Einstiegstier. Dagegen ist ein Hamster beispielweise gar nicht so gut für Kinder geeignet, weil der nachtaktiv ist. Man muss die Lebensgewohnheiten der Tiere kennen, damit man weiß, was zu einem passt. Sind Tiere aus dem Tierheim für Anfänger geeignet? Es kommt darauf an, was das Tier erlebt hat. Ein Straßenhund ist, der gelernt hat, eigenständig durchs Leben zu gehen und sich aus Essensresten den Hunger zu stillen, wird die Angewohnheiten beibehalten. Es ist mühsam, das Tier umzulernen. Auch ein Bauerhofkätzchen ist beispielsweise gewohnt, im Freien zu leben und wundert sich nachher, wenn es nur noch in der Wohnung sitzt. War die Katze früher draußen aktiv oder eher ruhig im Haus unterwegs? SWR Foto: Colourbox.de - Aber natürlich gibt es Tiere, die dankbar sind, wenn sie in einer Familie unterkommen, in der es viel schöner ist als vorher. Aber es gibt keine Garantie dafür. „Das ist viel mehr Mühe, als es im ersten Moment scheint“ Tierärztin Dr. Nina Müller über Fische im Aquarium Was muss man bei Reptilien, Fischen und Vögeln beachten? Das sind Tiere, die besonders zum Anschauen und Beobachten geeignet sind. Besonders Reptilien (Chamäleon u.ä.) werden durch Haltungsschäden krank. Man muss sich bei denen noch genauer informieren, wie sie gehalten werden müssen. Die sollte man nicht als Schmusetier kaufen, das ist nicht ihre Lebensgewohnheit. Beim Aquarium reicht es auch nicht die Tiere einmal am Tag zu füttern. Man braucht Filteranlagen, schauen, dass die Wasserzusammensetzung stimmt. Außerdem sollte man wissen, welcher Fachtierarzt sich um die Spezies kümmert, nicht alle Tierärzte sind darauf spezialisiert. Unsere SWR4 Expertin Dr. Nina Müller arbeitet als Tierärztin und hat eine Praxis für Kleintiere bei Stuttgart.