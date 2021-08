Sie wollen sich ein Tier anschaffen? Dann schauen Sie mal im Tierheim vorbei. Da bekommen Sie den Hund und die Katze, die zu Ihnen passen, und Sie entlasten die meist vollen Tiernotunterkünfte.

Welche Tiere kann ich mir gut aus dem Tierheim holen?

Ob ein Tier aus dem Tierheim ein neues Zuhause findet, das hänge vor allem von dem Menschen ab, der es haben will, sagt Kristin Höfer, Leiterin des Tierheims in Koblenz. Bei Hunden ist - je nach Vorgeschichte des einzelnen Tieres - mehr Vorwissen und Erfahrung gefragt. Es gibt aber auch im Tierheim immer mal wieder Hunde, die für Anfänger geeignet sind. Die sind nur meist schnell weg. Andere Tiere wie Katzen, Kaninchen oder Meerschweinchen sind da meistens unproblematischer. Aber selbst da muss es natürlich zwischen Mensch und Tier passen.

Ob's passt, da helfen Proberunden beim gemeinsamen Gassigehen mit dem Hund oder wiederholte Treffen zum Testschmusen mit der Katze.

Hunde, die auch für Anfänger in Frage kommen, sind nur selten lange im Tierheim. dpa Bildfunk Picture Alliance

Welches Tier passt zu mir?

Wie beim Kauf eines Tieres auch, sollten Sie sich auch bei einem Tier aus dem Tierheim überlegen, ob Ihr Wunschtier in Ihr Leben und zu Ihrem Charakter passt und ob Sie seine Bedürfnisse befriedigen können. Habe ich genug Platz? Was kostet mich der Unterhalt des Tieres? Habe ich die Zeit für lange Spaziergänge?

Bei den Antworten auf diese Fragen sind Tierheime eine Hilfe. Man versuche im Gespräch mit den Interessenten herauszufinden, welches Tier passe, sagt Ivan Dubrau vom Tierheim Karlsruhe. Falls Wunschtier und Interessent nicht zusammenpassen, machen er und seine Kolleg*innen einen Gegenvorschlag. Außerdem prüfen sie, ob stimmt, was der Interessent sagt. Ob etwa der Garten so aussieht wie beschrieben und ob das Meerschweinchen Gesellschaft hat. Je kritischer das Heim prüft, umso besser für die Tiere.

Die Gesundheit des Tieres - worauf kommt es an?

Seriöse Tierheime beantworten Fragen zur Herkunft und Gesundheit ihrer Tiere klipp und klar und haben auch die entscheidenden Dokumente parat. "Wir spielen mit offenen Karten", sagt Ivan Dubrau. Das Karlsruher Tierheim gibt nur gesunde, geimpfte und kastrierte Schützlinge ab. Wenn ein Tier Medikamente braucht, weisen die Mitarbeiter vorher darauf hin.

Welche Rolle spielt die Vorgeschichte des Tieres?

Die Vorgeschichte eines Tieres ist ganz entscheidend, wenn das Tierheim es weiter vermittelt, vor allem bei Hunden. Ist ein Hund ängstlich und beißt, wenn man ihn anfassen will, dann braucht er ein Herrchen oder Frauchen, das damit wirklich umgehen kann. Hunde werden im Welpenalter geprägt, sagt Ivan Dubrau vom Karlsruher Tierheim. Ist ein Hund beispielsweise viel Platz gewöhnt, kann er nicht in eine kleine Wohnung ziehen.

Bei Katzen ist es ähnlich. "Eine Katze, die draußen gelebt hat, nur noch in der Wohnung zu halten, ist eine starke Umstellung", sagt SWR4 Tierärztin Dr. Nina Müller. Diese Katze wird wahrscheinlich nicht glücklich, wenn sie nicht mehr raus darf.

Wenn schon andere Haustiere da sind

Wenn Sie schon Haustiere haben, dann müssen Sie schauen, ob Ihr Wunschtier aus dem Tierheim und Ihre jetzigen Hausgenossen sich vertragen. Ist schon ein Hund da, muss der zum gegenseitigen Beschnuppern mitkommen - meist mehrmals. Auch Kaninchen müssen sich vor dem Umzug erstmal auf neutralem Gelände begegnen, sagt Kristin Höfer vom Tierheim Koblenz. Bei Katzen wird erstmal besprochen, ob die von Wesen und Alter zusammenpassen könnten - falls nötig wohnt die Katze im neuen Heim zunächst nur zur Probe. Wenn die Konstellation aus Sicht des Tierheims nicht passt, wird das Tier nicht abgegeben.

Bei neuen Artgenossen können Kaninchen bissig werden. Deshalb muss getestet werden, ob ein neues Tier in die Gruppe passt. dpa Bildfunk Picture Alliance

Mit dem neuen Tier auf Probe wohnen?

Mal testen, ob es auch wirklich passt mit dem neuen Haustier? Das ist von Tierheim zu Tierheim unterschiedlich. Grundsätzlich vermitteln die Tierheime ihre Tiere nur an ernsthafte Interessenten. Wenn das Tierheim Karlsruhe jemanden als neues Frauchen oder Herrchen für geeignet hält, kann das Tier dort auch erstmal zur Probe wohnen - meist vier Wochen.

Diese Möglichkeit bietet das Tierheim Koblenz nicht. Dafür nimmt es das Tier aber immer zurück, falls es im neuem Zuhause doch nicht klappt.