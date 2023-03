per Mail teilen

Blattläuse, Wolläuse, Trauermücken - statt Chemie helfen gegen diese lästigen Schädlinge an Zimmerpflanzen und an Pflanzen im Garten oder Gewächshaus Nützlinge. Was beim Einsatz von Marienkäfer, Nematoden und Florfliegen zu beachten ist, erfahren Sie hier im SWR4 Gartentipp.