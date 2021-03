per Mail teilen

SWR4 Gartenexperte Volker Kugel macht dieses Mal einen Vorschlag für eine ungewöhnliche Pflanze: die Klettergurke.

März und April sind die idealen Monate, um Bäume, Sträucher oder Stauden zu pflanzen. Und natürlich auch Kletterpflanzen.

Alternative Kletterpflanze: die Klettergurke

Die Klettergurke, oder auch Akebie, ist dekorativ, leicht zu pflegen und punktet mit hübschen Blüten.

Die Klettergurke gibt es in verschiedenen Sorten. Hier die Sorte Silver Bells.

Das ist die Klettergurke oder Akebie stark wachsende Schlingpflanze, ursprünglich aus Ostasien.

frosthart.

aparte Blüten und dekorative Früchte.

immergrüne Triebe mit fünf kleinen Einzelblättchen.

Der deutsche Name kommt von den etwa zehn Zentimeter großen gurkenförmigen Früchten, die man sogar essen kann.

nicht mit der Gurke verwandt.

Die Klettergurke ist ein pflegeleichtes Rankengewächs zur dauerhaften Begrünung.

Die Klettergurke ist allein schon wegen ihres rankenden Wuchses ein Hingucker: Bis zu zehn Meter klettert sie an Zäunen, Pergolen oder Gartenhäusern hoch. Sie eignet sich also für eine pflegeleichte, dauerhafte Begrünung.

Schön und praktisch: die Blüten



Ein weiterer Pluspunkt sind die Blüten. Ab Ende April bilden sich aparte, violett-braune weibliche Blüten, die ungefähr 2,5 Zentimeter groß sind – und dazu etwas kleinere männliche Blüten in Rosa. Männliche und weibliche Blüten sind also getrennt, aber vereint auf einer Pflanze. Das ist sehr praktisch, denn so brauchen wir keine zweite Pflanze zum Bestäuben und zur Fruchtbildung.

Früchte der Akebie – eine Delikatesse

Die essbaren, gurkenförmigen Früchte reifen von September bis Oktober.

Spektakulär sind die violett- purpurfarbenen, etwa zehn Zentimeter großen Früchte, die sich danach bilden. Sie haben weißes Fruchtfleisch und schmecken angenehm süßlich. In Asien gelten sie als Delikatesse und sogar als Heilmittel gegen Entzündungen.

Ist die Klettergurke bei uns wirklich winterhart?

Die Klettergurke ist bis zu -18 Grad winterfest.

Die Klettergurke liebt warme Standorte, die vor der Morgensonne und dem Ostwind geschützt sind. An solchen geschützten Standorten kommt sie bei uns gut über den Winter. Ihr Lieblingsplatz sollte sonnig oder zumindest halbschattig sein und der Boden gleichmäßig feucht und nahrhaft. Regelmäßig schneiden muss man die Klettergurke übrigens nicht – wenn die Pflanze zu groß wird, hält man sie mit der Gartenschere im Zaum.