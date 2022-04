Süßkartoffeln aus eigenem Anbau: Schmackhaftes mit Blütenpracht

Süßkartoffeln? Lecker! Sogar eine Anzucht ist hierzulande möglich - allerdings gibt es kaum Jungpflanzen zu kaufen. SWR4 Gartenexperte Volker Kugel weiß, wie man Setzlinge zieht.

Süßkartoffeln haben ihren Ursprung in Südamerika, aber auch in Deutschland ist der Anbau möglich. Allerdings sind Süßkartoffeln sehr frostempfindlich. Die Rankpflanzen brauchen am Anfang der Kultur, die im April beginnt, viel Zuwendung. Jungpflanzen zu kaufen ist hierzulande zwar schwierig, aber egal: Ziehen Sie sich einfach Ihre eigenen Pflanzen mit unserer Anleitung zur Anzucht!

Süßkartoffel kann man auch in Deutschland anbauen. Allerdings muss man bei Frostgefahr aufpassen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Bernd Wüstneck

Was ist der Unterschied zwischen Kartoffeln und Süßkartoffel? Botanisch gesehen ist die Süßkartoffel oder Batate gar keine Kartoffel, obwohl beide ursprünglich aus Südamerika stammen. Die Pflanzen sind noch nicht mal miteinander verwandt. Kartoffeln sind Nachtschattengewächse. Die Süßkartoffel hingegen wird auch Knollenwinde genannt. Der Name sagt es schon: Sie ist eine Schlingpflanze, die nach einiger Zeit viele lange Ranken ausbildet. Was wir im Laden kaufen, sind die bis zu 20 Zentimeter langen, spitz zulaufenden, rötlich-braunen Speicherwurzeln beziehungsweise Knollen.

Wie ziehe ich eine Süßkartoffel-Pflanze?

Wir produzieren unseren "Nachwuchs" der Süßkartoffel aus den Knollen, die wir möglichst unbehandelt im Bioladen kaufen .

. Die Knollen werden halbiert und mit drei Holzspießen versehen etwa zwei Zentimeter tief in einem Wasserglas versenkt.

So zieht man Setzlinge heran: Die halbierten Süßkartoffeln werden mit drei Holzspießen versehen. SWR Volker Kugel

Die Gläser werden an einem warmen und hellen Platz , möglichst an einem Südfenster aufgestellt.

, möglichst an einem Südfenster aufgestellt. Jede Woche sollten Sie das Wasser wechseln , damit nichts fault.

, damit nichts fault. Nach ungefähr drei Wochen bilden sich seitlich an der Knolle kleine zarte Triebe.

Die Süßkartoffel-Setzlinge brauchen es sonnig und warm, um Triebe ausbilden zu können. Auch das Wasser sollte man regelmäßig wechseln, damit die Jungpflanzen nicht faulen. SWR Volker Kugel

Zerschneiden Sie nun die Knolle mit ein bisschen Geschick so, dass jeder junge Trieb ein etwa zwei mal zwei Zentimeter großes Stück der Mutterknolle besitzt.

Sie nun die Knolle mit ein bisschen Geschick so, dass jeder junge Trieb ein etwa zwei mal zwei Zentimeter großes Stück der Mutterknolle besitzt. Diese Teilstücke pflanzen Sie in Töpfe mit Blumenerde mit einem Durchmesser von zwölf Zentimetern. Das Knollenstück sollte mit Erde bedeckt sein, derweil die Triebe herausschauen.

mit einem Durchmesser von zwölf Zentimetern. Das Knollenstück sollte mit Erde bedeckt sein, derweil die Triebe herausschauen. Jetzt braucht es nur noch jeweils eine abgeschnittene Wasserflasche oder ein echtes Minigewächshaus drüber. Dann sollte man die Setzlinge wieder ins Helle und Warme stellen.

oder ein echtes drüber. Dann sollte man die Setzlinge wieder ins Helle und Warme stellen.

Wie und wann pflanzt man Süßkartoffeln?

Von April bis ende Mai wachsen kleine Pflänzchen mit drei bis fünf neuen Blättern heran. Diese sollten Sie – sobald mindestens zwei Blättchen zu sehen sind - langsam abhärten, also tagsüber ins Freie stellen. So werden die Pflänzchen an die normalen Außentemperaturen, an Witterung und Sonnenschein gewöhnt. Ab Ende Mai, wenn es wirklich keinen Frost mehr gibt, können Sie Ihre Süßkartoffel dann ins Freie setzen. Die Pflanzen brauchen einen sonnigen und geschützten Standort im Garten und sollten zueinander rund 40 Zentimeter Abstand haben.

Ein Süßkartoffel-Setzling kann im Topf weiter gezogen werden oder im Beet an einem warmen und geschützten Standort gepflanzt werden. imago images IMAGO / CHROMORANGE

Der Nährstoffbedarf ist sehr hoch: Zwei Gaben von 40 Gramm organisch-mineralischem Volldünger zwei Wochen nach dem Auspflanzen und dann nochmal Mitte Juli sind wichtig für den Kulturerfolg. Auch im Hochbeet oder in einem mindestens 20 Liter fassenden großen Gefäß klappt der Anbau der Süßkartoffel sehr gut. Wichtig dabei sind volle Sonne und eine gleichmäßige Wasserversorgung.

Wie lange brauchen Süßkartoffeln zum Wachsen?

Am Anfang wachsen unsere "Süßkartoffel-Minis" ziemlich langsam, aber wenn sie einmal loslegen, sind sie kaum noch zu bremsen und bilden viele lange Ranken, die Sie sogar als Spalier aufbinden können. Die Süßkartoffeln sind je nach Sorte ab Ende September erntereif – und zwar dann, wenn das Laub anfängt gelb zu werden.