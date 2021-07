per Mail teilen

Anfang Juli ist noch Zeit, um Gemüse auszusäen, das dann im Spätsommer bis weit in den Herbst geerntet werden kann. Einige Bohnensorten eigenen sich dafür besonders gut.

Bohnen sind ein ideales Gemüse für den späten Anbau, weil sie problemlos im Hochsommer wachsen und dann nach ungefähr sechs Wochen erntereif sind. Wenn Sie noch bis Mitte Juli aussäen, beginnt die Erntezeit etwa Ende August und dauert vier bis sechs Wochen.

Alle Bohnensorten brauchen einen normalen Gartenboden und nur wenig Dünger. Sie sind insgesamt eher anspruchslos und wachsen sogar im größeren Pflanzgefäß auf Balkon oder Terrasse.

Die Buschbohne ist ein Klassiker

Buschbohnen sind natürlich der Klassiker: Die Sorte "Davis" wird 60 bis 70 Zentimeter hoch und hat ungefähr 15 Zentimeter lange Bohnen mit kräftig grüner Farbe. Stecken Sie die Samen etwa zwei Zentimeter tief in die Erde, dann dauert es um die zehn Tage, bis sie keimen. Achten Sie beim Saatabstand darauf, dass die Samen einen Abstand von acht bis zehn Zentimeter von Kante zu Kante und 40 Zentimeter von Reihe zu Reihe haben.

Die Buschbohnen können schon vier bis sechs Wochen nach der Aussaat geerntet werden. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Julian Stratenschulte

Stangenbohnen: schön anzuschauen und leicht zu verarbeiten

Stangenbohnen ranken sich bis zu drei Meter an Zäunen, Stäben oder Holzstangen hoch. Die "Neckarkönigin" ist eine empfehlenswerte, sehr ertragreiche Sorte mit dickfleischigen, saftigen bis zu 25 Zentimeter langen Bohnen. Diese Sorte hat kaum harte Fasern an den Seiten. Sie müssen diese Bohnensorte nur ganz wenig vor dem Kochen putzen.

Die Stangenbohnen können sich bis zu drei Meter in die Höhe ranken. Imago IMAGO / imagebroker

Gestaltungsidee: Pflanzen Sie ein "Bohnenzelt" mit Bambusstangen

Volker Kugel bepflanzt mit der "Neckarkönigin" gerne einen Kübel. Binden Sie dazu fünf ca. zwei Meter lange Bambusstangen an der Spitze zusammen, sodass eine Zeltform entsteht. Legen Sie am Fuß jeder Stange dann je fünf Samenkörner im Kreis drumherum, in zwei bis drei Zentimeter Tiefe. Auch hier können Sie ab Ende August für mindestens sechs Wochen ernten. Bei einem solchen Kübel bietet es sich an, die Bohnen portionsweise zu ernten.

Die angesagte Sojabohne: Edamame

Sehr angesagt sind derzeit Sojabohnen. Mit der Sorte "Summer Shell", die die beliebten Edamame liefert, klappt der Anbau ganz gut. Sie liebt einen warmen, windgeschützten Standort und bildet kurze dicke Bohnenhülsen mit großen sattgrünen Bohnen.

Edamame sind unreif geerntete Sojabohnen, die vorzugsweise in der asiatischen Küche verwendet werden. Imago IMAGO / AFLO

Was ist Edamame? Als Edamame werden in Japan sowohl die unreif geernteten Bohnen bezeichnet als auch das daraus zubereitete Gericht.

Die Sojabohne würde Volker Kugel mit zehn Zentimetern Abstand in Reihen etwa drei Zentimeter tief stecken. Lassen Sie von Reihe zu Reihe einen 50-Zentimeter-Abstand, denn die Pflanzen werden 70 bis 80 Zentimeter hoch und breit. Ernten Sie die Edamame, wenn sie noch grün ist. Die Bohnen haben sich im Inneren schon gebildet. Die Schoten sind dann noch mit feinen Härchen bedeckt.

Als Snack können Sie die Schoten fünf bis sechs Minuten in Salzwasser kochen und servieren.

Die Sojabohnen reifen auf dem Feld mit feinen Härchen heran. Imago IMAGO / YAY Images

Wichtig: Es werden nur die Bohnen gegessen – nicht die Schale!