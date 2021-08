Bei Amazon Echo (Alexa)

Teil 1 der Anleitung zum Löschen von Sprachaufnahmen in Alexa. SWR

In der App über die Menüauswahl (drei Balken oben links) auf "Einstellungen". Dort auf "Kontoeinstellungen" und dann auf "Verlauf". Dort gibt man den Datumsbereich ein, in dem man die Sprachaufnahmen löschen möchte und klickt die entsprechenden Aufnahmen an. Man kann auch alle Aufnahmen löschen, in dem man auf "Alle Aufzeichnungen für den gesamten Verlauf löschen" klickt.

Teil 2 der Anleitung zum Löschen von Sprachaufnahmen in Alexa. SWR

Bei Google Home

Bei Google kann man allgemein abschalten, dass die Sprachaufnahmen dauerhaft gespeichert werden. Eventuell hat man das schon beim Einrichten des Sprachassistenten deaktiviert.

Menüanleitung zur Deaktivierung vom Speichern von Sprachaufnahmen. SWR

In der App über die Menüauswahl (oben rechts auf den farbigen Kreis) auf den Punkt "Mein Google-Konto verwalten" gehen. Dann auf "Persönlöiche Daten & Privatsphäre" und auf "Aktivitätseinstellungen". Dort den Haken bei "Sprach- und Audioaufnahmen einschließen" entfernen.