Was wird das "Spiel des Jahres 2022"?

Ein Legespiel, ein Karten- und ein Partyspiel sind im Rennen um den begehrten Spiele-Oscar. Welches Familienspiel überzeugt am meisten?

Schachteln der zum "Spiel des Jahres 2022" nominierten Gesellschaftsspiele Pressestelle SWR Kosmos, Cocktail Games/Asmodee, Spiel des Jahres

Brett-, Karten- oder Würfelspiele – es wird und wurde selten so viel gespielt wie in den letzten Jahren. In der Pandemiezeit haben viele Menschen das Spielen wieder entdeckt. Jetzt warten neue Spiele darauf, genutzt zu werden.

Die "Spiel des Jahres"-Kritikerjury hat aus Hunderten von Neuerscheinungen der letzten zwölf Monate ihre Kandidaten für den Spiele-Oscar herausgepickt. Am Samstagabend, 16.7., werden die Preisträger bekannt gegeben.

Wir stellen die für das "Spiel des Jahres" und das "Kennerspiel des Jahres" nominierten Spiele sowie das "Kinderspiel des Jahres" genauer vor.