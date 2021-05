Der besondere Tipp:

Damit der Spaß an schönen Balkonpflanzen nicht durch zu viel Pflegeaufwand getrübt wird, gibt es in der Gärtnerei pfiffige "Helferlein", zum Beispiel den Balkonpflanzen-Dauerdünger. Dieser Dünger wird direkt beim Einpflanzen mit in die Erde gegeben, in einer Menge von drei Gramm pro Liter Erde. Die Nährstoffe werden über drei Monate lang ganz langsam und gleichmäßig abgegeben. Die Pflanzen wachsen dann optimal und in einer guten Geschwindigkeit, also nicht zu schnell und nicht zu stark.

Mit einem guten Dauerdünger können Sie also das Thema "Düngen" für die nächsten drei Monate vergessen! Erst ab Mitte August bis Ende September wird dann alle zwei Wochen mit einem flüssigen Volldünger über das Gießwasser nachgedüngt.