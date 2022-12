per Mail teilen

Wie kalt der Winter 2022/23 wirklich wird, kann niemand sicher sagen. Aber eins steht fest: Unsere Tipps gegen Kälte machen garantiert warm – ohne dass Sie die Heizung hochdrehen müssen.

1. Die richtige Kleidung

2. Simpel und super: Das Zwiebelprinzip

3. Lebensmittel, die von innen wärmen

4. Kalt duschen für gute Durchblutung

5. Wellness für daheim

6. Frische Luft ist das A und O!

Der beste Weg Kälte im Winter vorzubeugen ist die richtige Kleidung. Beim Kauf von Winterkleidung sind Qualität und Material entscheidend. Naturmaterialien wie Wolle, Kaschmir oder Daunen wärmen besonders gut. Denn diese Materialien sind atmungsaktiv und nehmen Feuchtigkeit auf. So wird dem Körper der Schweiß abgenommen, nicht aber die Körperwärme. Bei Kunstfasern schwitzt man schneller und friert eher, da die Feuchtigkeit am Körper bleibt.

Mit dem Zwiebelprinzip immer perfekt gekleidet: Statt nur einen dicken Wollpullover anzuziehen, tragen Sie besser mehrere Kleidungsstücke übereinander. Ideal sind mehrere dünne Schichten. Zum Beispiel ein Unterhemd aus Merinowolle, ein T-Shirt aus Baumwolle, ein mittelwarmer Pulli und darüber eine Strickjacke oder eine Daunenweste. Zwischen den einzelnen Schichten bildet sich eine isolierende Schicht, die uns wärmt. Außerdem haben wir durch die vielen Kleidungsstücke die Möglichkeit, uns durch An- und Ausziehen besser an verschiedene Temperaturen anpassen zu können.

Warme Füße machen glücklich! Colourbox

Sie haben oft kalte Füße? Auch dagegen gibt es hilfreiche Tipps. Unverzichtbar sind natürlich warme Wollsocken. Und gönnen Sie sich für Zuhause ein Paar kuschelige Hausschuhe aus Naturmaterialien.

Die Kleidung wärmt uns von außen, die Nahrung von innen. Besonders würziger Chai und Ingwertee wärmen und tun gut. Ingwer heizt so richtig ein und wirkt durchblutungsfördernd. Dafür sorgen die im Ingwer enthaltenen ätherischen Öle und Scharfstoffe. Neben Ingwer wärmen uns von innen auch Gewürze wie Chili, Kardamon, Kurkuma und Cayennepfeffer. Mit einer ausreichenden Zufuhr an Flüssigkeit können wir außerdem unser Immunsystem entscheidend stärken.

Alkohol hingegen hat die gegenteilige Wirkung. Das Gefühl von Wärme beim Glühwein hält nicht lang, weil Alkohol die Gefäße verengt und die Durchblutung einschränkt. So erzeugt Alkohol zwar ein Gefühl der Wärme, doch tatsächlich führt er dazu, dass der Körper noch schneller auskühlt.

Steckrüben-Cremesuppe mit Rettich-Topping Asian Style SWR trickytine

Wärmende Mahlzeiten wie Suppen und Aufläufe

Laut der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) lohnt sich der Griff zu bestimmten Lebensmitteln. So werden gewissen Lebensmitteln wärmende Eigenschaften zugeschrieben, anderen kühlende. Als "warm" gilt zum Beispiel Zimt. Wer also schon verfroren aufwacht, dem hilft morgens ein warmes Porridge mit Nüssen und Zimt. Das wärmt und liefert Energie - ein guter Start in den Tag.

Die Klassiker für kalte Tage sind Suppen und Brühen in allen Varianten. Aber auch Aufläufe und andere Ofengerichte heizen uns von innen auf. Das Praktische an Aufläufen? Mit der Restwärme des Backofens können Sie ein klein wenig die Küche heizen, indem Sie die Tür noch eine Weile offen lassen, bis sich der Ofen auf Zimmertemperatur abgekühlt hat.

Ja, es kostet Überwindung! Aber der positive Effekt regelmäßiger Kälte-Konfrontation ist enorm. Wer sich morgens kalt abduscht oder barfuß durch den Schnee stapft, stärkt sein Immunsystem und friert insgesamt weniger.

Kalt duschen ist gut für Kreislauf und Durchblutung. picture-alliance / Reportdienste Philipp von Ditfurth

Auch Kneippgüsse haben diesen Effekt und kosten weniger Überwindung: Stellen Sie den Duschkopf auf ganz kalt und beginnen Sie mit dem rechten Bein. Führen Sie den Wasserstrahl von den Zehen über den Fußrücken zur Ferse. Dann führen Sie den kalten Strahl an der Außenseite des Beins hoch bis zum Po und an der Innenseite wieder zurück. Wiederholen Sie diese Reihenfolge am linken Bein.

Danach sind Sie gut durchblutet und Ihr Kreislauf ist richtig in Schwung.

Trockenbürsten machen gleich doppelt glücklich: Sie fördern die Durchblutung und ermöglichen es uns, mal einen Moment inne zu halten und uns etwas Gutes zu tun. Bürsten Sie Ihren Körper mit kreisenden Bewegungen von den Zehen zum Herzen - ein absoluter Wohlfühlgarant, der für angenehme Körperwärme sorgt.

Auch mit einer Wärmflasche oder einem Wärmekissen können Sie es sich gemütlich machen und sich wieder auf Wohlfühltemperatur bringen.

Durchatmen in der Natur dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Auch wenn es einen bei kaltem Winterwetter nicht unbedingt nach draußen zieht – geben Sie sich einen Ruck und gehen Sie eine Runde an die frische Luft. Es wird Sie glücklich machen. Außerdem kurbelt die Bewegung die Durchblutung an und das Kältegefühl lässt schnell nach. Sollten Sie dennoch frieren, hilft auch hier wieder richtige Kleidung. Tragen Sie nach Bedarf einen kuscheligen Schal, eine Mütze und Handschuhe.