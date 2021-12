So hält Ihr Weihnachtsbaum länger

Seit wann ist der Weihnachtsbaum Tradition?

Der uns geläufige Weihnachtsbaum hat seinen Ursprung möglicherweise in den Bräuchen der Germanen. Die holten sich Tannengrün, sogenannte Wintermaien, ins Haus, die den Winter vertreiben sollten. Der Übergang von immergrünen Zweigen zum geschmückten Tannenbaum scheint Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts hier in Südwestdeutschland zu liegen. Einer Überlieferung aus dem Jahr 1535 zufolge wurde damals in Straßburg bereits mit Bäumen gehandelt. Verkauft wurden kleine Eiben und Stechpalmen, die noch ungeschmückt in den Stuben aufgehängt wurden. Heutzutage werden alleine in Baden-Württemberg etwa 2,5 Millionen Weihnachtsbäume pro Jahr verkauft, in Rheinland-Pfalz etwa eine Million.