Fetthennen – die schönsten Sorten der Staude mit Pflegetipps

Nur wenige Stauden blühen jetzt im Herbst noch richtig schön. Die Fetthenne ist eine davon. SWR4 Gartenexperte Volker Kugel verrät die schönsten Sorten und gibt Tipps zur Pflege.

Die Fetthenne ist sehr pflegeleicht

Die deutschen Namen Fetthenne oder Fettblatt klingen nicht gerade schmeichelhaft. Sie weisen aber auf eine wichtige Eigenschaft hin: Alle Pflanzen dieser Gattung können in ihren Blättern reichlich Wasser speichern. Deshalb sind die Blätter im Idealfall prall. Und das macht die Fetthenne insgesamt zu besonders pflegeleichten Stauden, die wir nur wenig gießen müssen. Ideal also für immer heißer und trockener werdende Sommer.

Die richtige Fetthenne für den Herbst

Eine dankbare Sorte, die bestimmt jeder vom Sehen kennt, ist die bewährte Herbstfreude. Sie wird 50 bis 70 cm hoch und hat grünes Laub mit dunkelrosa Blüten. Sie ist sehr robust und standfest und gehört zu den Klassikern im herbstlichen Staudenbeet. Die Blüten sind willkommene Bienennahrung und auch sehr beliebt bei Schmetterlingen. An sonnigen Tagen summt und schwirrt es nur so rund um die einladenden Blütenteller.

Die Blüten der Fetthenne sind ein echter Hingucker. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | LIANEM

Optisch sehr reizvoll ist die neuere Züchtung Karfunkelstein. Bei einer Höhe von 40 - 50 cm besticht sie mit fast schwarzem Laub und Blüten in ganz dunklem Rot. Hier bringt also nicht nur die Blüte Farbe ins Beet, sondern auch das auffällige Laub.

Eine neue Sorte ist auch sehr empfehlenswert: Iceberg bringt strahlendes Weiß ins Beet. Der Eisberg hat ebenfalls grüne Blätter, wird nur etwa 30 - 40 cm hoch und ist damit auch für kleine Beete geeignet.

Dank der geringen Größe ist die Sorte Iceberg auch für kleine Beete geeignet. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Klaus Nowottnick | Klaus Nowottnick

Noch niedriger ist das sogenannte Oktoberle. Mit grauem Laub und rosa Blüten wird es nur 15 cm hoch und eignet sich gut für Steingärten, Trockenmauern oder auch Dachbegrünungen.

Auch zur Dachbegrünung eignen sich Fetthennen bestens. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / VISIONSPICTURES | Elburg Botanic Media

Fetthennen - im Garten ein echter Alleskönner

Die Fetthennen gibt es in einer riesigen Vielfalt: Von ganz niedrigen Arten, die mit 5 - 10 cm Höhe quasi über den Boden kriechen, bis zu 80 cm hohen Fetthennen, die im Beet optische Höhepunkte setzen. Und wegen der unterschiedlichen Blütezeiten hat man freie Auswahl bei der Gestaltung im Garten. Von sehr frühblühenden flachen Arten im Mai bis zu den spätblühenden, die meist höher sind, im September bis November.

Pflegetipps für Fetthennen

Fetthennen können jetzt im Herbst noch gepflanzt werden, bis zum Frost – und dann wieder ab Ende März. Sie sind extrem genügsam, was Düngen und Gießen angeht. Der Boden sollte eher etwas mager sein. In einem zu nährstoffreichen Beet schießen die hohen Fetthennen oft stark in die Höhe und fallen dann um. Der Rückschnitt erfolgt klugerweise erst im Frühjahr, denn die Vögel lieben die Samen der tellerförmigen Blütenstände und ein Raureif oder ein Schneehäubchen auf den Samenständen sieht einfach toll aus!

Tipp: Wenn Sie die hohen Arten alle vier bis fünf Jahre im Frühjahr ausgraben, in Stücke teilen und dann direkt wieder einpflanzen, ist das wie eine Verjüngungskur für die Pflanzen.