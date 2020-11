Siedfleisch mit Kartoffel-Brechbohnen Eintopf

Tipp: Tafelspitz in kaltem Wasser aufsetzen. Dann nur einmal kurz aufkochen lassen. Danach bei kleiner Temperatur langsam garziehen lassen.



Dieses Verfahren verhindert, dass sich ein bräunlicher Schaum auf der Suppe bildet.



Am besten ist es, wenn sie das Fleisch am Tag vorher kochen und kalt werden lassen. So können sie es problemlos in kleine Würfel schneiden.



Beim Schneiden darauf achten, immer gegen die Faser zu schneiden. Dann ist der Tafelspitz butterzart.



Tipp: Brechbohnen nie mit dem Messer schneiden. Die Schnittstellen oxidieren. Immer brechen. Daher haben die Brechbohnen auch ihren Namen!