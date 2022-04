per Mail teilen

Im Frühling ist Pflanzzeit für Ziersträucher. SWR4-Gartenexperte Volker Kugel stellt einen besonderen Geheimtipp vor, mit einem Namen wie ein Gedicht.

Pflegeleicht und winterhart aber noch unterschätzt

Der Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch (auch Heptacodium miconioides, Sieben-Glocken oder Sieben-Söhne-Strauch) ist in hiesigen Ziergärten bislang noch ein Geheimtipp, obwohl er pflegeleicht und winterhart ist und richtig Eindruck macht. Der Strauch kam erst vor etwa 40 Jahren aus China über botanische Gärten zu uns nach Europa und erobert allmählich die Gärtnerherzen. Inzwischen kann man ihn in vielen Baumschulen kaufen und gut-sortierte Gartencentern führen ihn zuverlässig im Sortiment.

Der Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch blüht den ganzen Sommer über. imago images IMAGO / Panthermedia / xHongx Panthermedia05304931

Was macht den Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch so besonders?

Der Strauch wird drei bis vier Meter hoch , zwei bis drei Meter breit und wächst ganz aufrecht und dicht. Damit ist er eher etwas für den Garten und nicht für den Pflanzkübel .

, zwei bis drei Meter breit und wächst ganz aufrecht und dicht. Damit ist er eher etwas für den Garten und . Die Blätter sind den Sommer grün, etwa 10 bis 15 Zentimeter groß und hängen auf charakteristische Weise nach unten. Auch wenn es so scheint, fehlt es ihm deshalb aber nicht an Wasser.

sind den Sommer grün, etwa 10 bis 15 Zentimeter groß und hängen auf charakteristische Weise nach unten. Auch wenn es so scheint, fehlt es ihm deshalb aber nicht an Wasser. Sogar die Rinde der Triebe ist besonders: Sie löst sich nach ein paar Jahren regelmäßig in langen Streifen ab.

der Triebe ist besonders: Sie löst sich nach ein paar Jahren regelmäßig ab. Der Strauch hat von August bis Oktober bis zu 15 Zentimeter große hübsche cremeweiße Doldenblüten (Blütenstände aus mehreren kleinen Blüten), die ganz leicht duften und bei Bienen beliebt sind. Der Name bezieht sich auf die Blüten, die in Siebener-Grüppchen beieinander stehen, und ist eine wörtliche Übersetzung aus dem Chinesischen.

bis zu 15 Zentimeter große hübsche (Blütenstände aus mehreren kleinen Blüten), die ganz leicht duften und sind. Der Name bezieht sich auf die Blüten, die in beieinander stehen, und ist eine wörtliche Übersetzung aus dem Chinesischen. Die schönen Blüten werden im Herbst abgelöst von roten Früchten, die ebenfalls sehr attraktiv sind. Sie haben auffällige rote Kelchblätter, wie kleine Krönchen, und bleiben lange am Strauch hängen. Zum Verzehr sind die leicht giftigen Früchte aber nicht geeignet.

Standort und Pflege

Der Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch ist nicht sehr anspruchsvoll. Er liebt einen tiefgründigen, humosen und nährstoffreichen Boden, egal ob leicht sauer, neutral oder alkalisch. Wer dem Strauch etwas Gutes tun will, gibt ihm regelmäßig Kompost für eine gute Versorgung mit Nährstoffen. Er ist winterhart und verträgt Trockenheit und Hitze. Ein sonniger, warmer Standort ist ideal. Ein regelmäßiger Schnitt tut ihm dagegen nicht gut. Der Strauch sollte frei wachsen und nur behutsam zurückgeschnitten werden, wenn er zu groß wird. Er wächst 10 bis 30 Zentimeter pro Jahr.

Eine kluge Verwendung im Garten macht Eindruck

Man kann den Strauch in eine freiwachsende Blütenhecke integrieren, zusammen mit anderen Ziersträuchern. Aber eigentlich ist dieser besondere Strauch für eine Hecke viel zu schade. Er sollte freistehend an einem auffälligen Platz präsentiert werden.

Der Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch wird bis zu vier Meter hoch. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / blickwinkel/McPHOTO/H.-R. Mueller

Ziersträucher richtig einpflanzen

Ende März/Anfang April können alle Ziersträucher, Bäume, Obstgehölze und Rosen gepflanzt werden. Wichtig dabei ist es, dass Sie ein Pflanzloch graben, das etwa eineinhalb Mal so groß ist wie der Erdballen am Wurzelwerk oder der Pflanztopf.

Dann mischen Sie die ausgehobene Erde im Verhältnis 1:1 mit guter Pflanzerde und füllen damit das Pflanzloch rund um den eingesetzten Erdballen gut auf. Jetzt noch die Erde leicht antreten und ringsherum einen kleinen Wall ausbilden – den sogenannten Gießrand -, damit das Gießwasser gut in den Boden eindringen kann. Zuletzt wird noch mit mindestens 20 Litern Wasser angegossen und danach regelmäßig gewässert. Besonders aufpassen sollten Sie in Hitzeperioden, denn die jungen Pflanzen haben ja noch keine tief in den Boden reichenden Wurzeln ausgebildet und sind für ihr Überleben aufs Wässern angewiesen.

Extra Dünger sollten Sie beim Einpflanzen nicht geben. Nur so bringen Sie die Gehölze dazu, schnell neue Wurzeln zu bilden - weil diese sich dann auf die Suche nach Nährstoffen machen müssen.

Hübsch: Der Fruchtstand besteht aus kleinen "Nüssen" mit roten Kelchblätter-"Krönchen". picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance/ Bildagentur-online/Mueller-McPhoto