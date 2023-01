Seelachs, der auf der Zunge zergeht: aus dem Ofen und der Pfanne

Ein Rezept von Moderatorin Corinne Schied für wahre Genießer: Butterweicher Seelachs mit süßen Currytomaten, Forellenkaviar - und einer Prise Zimt! Derselbe Fisch in zwei Varianten, einmal aus dem Ofen, einmal in der Pfanne gebraten. Der Forellenkaviar dazu macht es würzig.

Rezept: Fisch gebraten oder aus dem Ofen mit Tomatensauce

