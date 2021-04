per Mail teilen

Koch/Köchin: Gabriele Köhnen, Trier

Zutaten:

1 kg Schweinefilet

100 g geriebene Mandeln

etwas Mehl

Butterschmalz zum Anbraten

4 fein gehackte Schalotten

ca. 100 ml Sherry, halbtrocken

400 ml Rinderfond

ca. 3 EL Sahne oder Crème fraîche

Salz, Pfeffer

Die Mandeln in einer Pfanne ohne Fett anrösten und herausnehmen.

Das Filet zweimal längs einschneiden (nicht durchschneiden), die Einschnitte salzen und pfeffern.

Die Mandelmasse mit ein wenig Sherry anrühren und in die Einschnitte füllen, Fleisch mit Küchengarn zusammenbinden und in Mehl wenden. Butterschmalz in einer großen Pfanne erhitzen und das Fleisch von allen Seiten gut anbraten.

Ins Bratfett die Schalotten und den restlichen Sherry geben, einmal aufkochen lassen, dann den Fond angießen. Deckel auf die Pfanne legen und das Fleisch bei schwacher Hitze 40-45 Minuten weichdünsten. Zuletzt noch einmal abschmecken, Sahne zugeben und das Fleisch in Scheiben aufschneiden.

Die Soße muss nicht gebunden werden.

