Das gute alte Picknick ist wieder schwer im Trend. Gute Gelegenheit für selbstgemachte "Schwäbischen Wraps". SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer zeigt Schritt für Schritt die Zubereitung.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Zutaten:

300 g Mehl Typ 405

0,25 l Milch

2 Eier

0,1 l Mineralwasser

1 bis 2 EL Butterschmalz

1/2 TL Salz

1 bis 2 TL Schnittlauch, fein geschnitten

3 EL Schmand

1 EL Creme fraiche

1 Bund frische Kräuter

1 kleiner Bund Rucola

1 kleine gelbe Paprika

100 g Geflügelbrust

1 TL Butterschmalz

Salz/Pfeffer

Geben Sie die Milch, die Eier, das Mineralwasser mit dem Salz direkt auf das Mehl in eine Schüssel und arbeiten hieraus einen schönen, leicht sämigen Teig. Je nach Konsistenz, kann noch etwas Mineralwasser oder Mehl eingearbeitet werden. Etwas Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und darin nun dünne Pfannkuchen ausbacken. Abkühlen lassen. Für die Füllung die Kräuter frisch hacken, Rucola waschen. Paprika in Streifen schneiden. Aus dem Schmand, der Creme fraiche und den Kräutern eine schöne Creme herstellen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Geflügelbrust in feine Scheiben schneiden und in einer heißen Pfanne mit etwas Butterschmalz anbraten.

Die perfekte "Verpackung"

Einen Pfannkuchen auf der Arbeitsfläche ausbreiten und mit einem Esslöffel Creme fraiche bestreichen. Einzelne Rucolablätter und die Paprikasteifen darauf verteilen. Als letztes ein paar angebratene Geflügelbruststreifen darauf geben. Den Pfannkuchen an einer Seite einklappen und danach zusammenrollen. Auf ein Stück Butterbrotpapier legen und dieses nochmals genauso um den Pfannkuchen einschlagen. Damit haben Sie auch schon die richtige "Verpackung" für Ihren Schwäbischen Wrap. Zum Essen dann einfach das Papier oben etwas aufreißen oder umklappen und direkt aus dem Papier heraus essen.

Schwäbischer Wrap zum Picknick - Das Rezept zum Herunterladen

Übersicht aller SWR Rezepte