Schokoladencreme mit Birnenkompott

Zur Schokocreme passt gut ein Bällchen Eis. SWR Eva Eppard -

Koch/Köchin: Eva Eppard, Appenheim

Zutaten:

Für die Schokoladencreme:

100 ml Milch

100 ml Sahne, 35% Fettgehalt

20 g Zucker

1 Eigelb

350 ml geschlagene Sahne

280 g Schokolade mit 64% Kakaoanteil

8 Blatt Gelatine, eingeweicht

Für das Kompott:

4 Birnen

Zucker nach Belieben

etwas Butter zum Anschwitzen

Vanillepulver und Zimt nach Geschmack

1/4 l Riesling

Die Milch, Sahne und den Zucker zusammen aufkochen lassen, unter stetigem Rühren über das Eigelb geben. Diese Masse in einem Topf oder einer Schüssel über dem heißen (nicht kochenden) Wasserbad "zur Rose abziehen", das heißt, die Masse mit dem Schneebesen so lange aufschlagen, bis sie sehr dickflüssig ist. Durch ein feines Haarsieb geben, die Gelatine darin auflösen und kaltschlagen.

Die Schokolade auf dem Wasserbad oder bei kleinster Stufe in der Mikrowelle zum Schmelzen bringen. In die Eigelb-Milchmischung geben und zu einer glatten, glänzenden Masse verrühren. Zum Schluss die geschlagene Sahne nach und nach unterheben und in kleine Schalen oder Schüsseln abfüllen. Mindestens sechs Stunden kalt stellen.

Für das Birnenkompott die Birnen in kleine Stücke schneiden, in einer kleinen Pfanne mit Butter anschwitzen, etwas Zucker darauf geben und karamellisieren lassen. Etwas Vanillepulver und Zimt dazugeben und mit Riesling ablöschen.

