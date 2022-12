Schnelle Weihnachtsdeko selber machen

Wir zeigen Ihnen schnelle Weihnachtsdeko-Ideen, die Sie selbst auf den letzten Drücker noch basteln können. Außerdem geben wir Tipps für eine festliche Tischdeko zu Weihnachten.

Schnelle Deko mit Tannenzapfen

Im Wald oder im Park können wir Tannenzapfen sammeln und diese ganz wunderbar für eine schnelle Weihnachtsdekoration einsetzen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Girlande? Dafür braucht man eigentlich nur die Zapfen und eine lange Schnur oder ein dünnes Band, dass um die einzelnen Tannenzapfen gebunden wird.

Wer noch was Weihnachtliches für den Esstisch braucht, der kann die Tannenzapfen einfach mit einer Schnur um ein Glas binden, in das dann eine Kerze hineinkommt. Ein paar Kugeln und etwas Tannengrün dazu und fertig ist das Weihnachtslicht.

Last-Minute-Adventskranz gesucht? Kein Problem, den kann man natürlich auch aus Tannenzapfen machen. Dafür braucht man allerdings schon einige Zapfen. Wenn man Fichtenzapfen mit Kiefern- oder Tannenzapfen in unterschiedlichen Größen mischt, wie in diesem Beispiel, sieht der Kranz viel dichter und interessanter aus.

Auch solche schönen Anhänger lassen sich noch auf den letzten Drücker basteln. Wer noch Sprühlack oder Farbe übrig hat, kann die Tannenzapfen bunt lackieren und zusätzlich mit Glitzer verzieren. Die Schnur zum Aufhängen mit Heißkleber befestigen. Wer noch größere Perlen und Schleifen hat, kann damit die Anhänger zusätzlich aufwerten.

Kerze mit Zimtstangen

Sie haben noch Zimtstangen in Ihrem Gewürzregal? Prima, dann können Sie eine Stumpenkerze im Handumdrehen zu einer duftenden Weihnachtskerze aufhüpschen.

Sterne aus Butterbrottüten zaubern

Sind sie nicht wunderschön, diese Sterne? Sie sind tatsächlich aus Butterbrottüten gemacht. Was Sie für diese Sterne brauchen und wie man sie bastelt, erfahren Sie im Video.

Perlen schmelzen und bunte Anhänger basteln

Aus Pony Perlen bzw. Pony Beads lassen sich ganz einfach Anhänger für den Weihnachtsbaum oder eine bunte Fenster-Deko machen.

Was braucht man dafür? Transparente Pony Perlen, wer Kinder oder Enkel hat, kennst sie vielleicht, und Plätzchenausstecher. Und so funktionierts: Backblech mit Backpapier auskleiden, die Plätzchenausstecher auf das Backpapier legen und mit bunten Perlen auffüllen. Wer anschließend kein Loch in die Anhänger hineinbohren will, kann schon vorher einen Metallring zwischen die Perlen legen. Das Blech mit den Formen in den Ofen schieben und die Perlen schmelzen lassen. Da es sich um Plastikperlen handelt und man nicht weiß, was für Dämpfe beim Schmelzen entstehen, besser den Ofen bei geöffnetem Fenster öffnen und die Küche gut durchlüften. Hier gibt es eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Plätzchenausstecher als Deko verwenden

IMAGO Shotshop

Sie brauchen eine schnelle Tischdekoration für das Weihnachtsessen? Dann legen sie doch einfach ihre Plätzchenausstecher in der Mitte des Tisches aus und dazwischen ein paar Kerzen oder Kugeln. Man kann die Ausstecher auch mit einer schönen Schleife an Tannenzweige hängen.

Schnelle Deko aus Orangenscheiben

Wenn es schnell gehen muss und nur noch der Supermarkt geöffnet hat, dann können Sie aus Orangen zum Beispiel eine Girlande aus Organgenscheiben basteln. Dafür die Orange in ein bis zwei Zentimeter dicke Scheiben schneiden und auf ein Ofengitter mit Backpapier legen. Das Gitter bei 80 bis 100 Grad in den Backofen schieben und trocknen lassen. Die Scheiben alle 30 bis 60 Minuten wenden und immer mal wieder die Luftfeuchtigkeit aus dem Ofen lassen. Es dauert etwa zwei bis drei Stunden, bis die Scheiben fertig getrocknet sind. Energiesparend ist das nicht, aber wenn der Backofen sowieso läuft oder noch warm ist, dann kann man die Wärme noch ausnutzen. Wenn man die Orangenscheiben an der Luft trocknet, dauert es etwa fünf bis zehn Tage.

Sind die Orangenscheiben fertig, in die Orangenscheiben oben unter dem Rand zwei Löcher machen und eine Schnur oder ein Schleifenband durchziehen. Man kann die Scheiben aber auch für ein Potpourri nehmen oder Geschenke damit verzieren.

Zuckerstangen für eine süße Deko

IMAGO imageBROKER/J. Pfeiffer

Zuckerstangen eignen sich auch wunderbar für eine schnelle Deko. Man kann sie für Girlanden verwenden, als Tischdeko oder wie hier in dem Beispiel in ein Glas stellen oder Geschenke damit aufpeppen.

Tischdeko mit Granatäpfeln

picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Vsevolod Belousov

Granatäpfel sind mit ihrem kräftigen Rot sehr dekorativ. Man kann sie pur auf dem Esstisch platzieren oder Kerzen in die Krone stecken. Wichtig dabei ist, dass der Granatapfel auch gerade steht und die Kerze gut befestigt ist. Sie können noch eine Schleife um die Krone binden oder goldenen Buillondraht um den Granatapfel wickeln, dann sieht er gleich noch festlicher aus.

Last-Minute Weihnachtsbaum

IMAGO Westend61

Alle Weihnachtsbäume ausverkauft? Dann nehmen Sie doch einfach die Holzleiter aus dem Keller. Wickeln Sie Lichterketten und Girlanden um die Leiter und befestigen Sie zwischendrin ein paar Kugeln oder Anhänger.