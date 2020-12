Mein Spezialtipp: Das weiche oder flüssige Fett kann in die Mehlpartikel eindringen und bei längerer und heftiger Bearbeitung so in immer kleinere Bruchstücke zerfallen. Die Gesamtoberfläche des Teiges vergrößert sich dann. Die Fettschichten haften nicht mehr so gut aneinander. Das nennt man "brandig". Die Folge: Der Teig bröselt. Deshalb ist ein schnelles Arbeiten ratsam.