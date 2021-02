Damit der Umtausch oder die Rückgabe von Produkten einfacher für Verbraucher wird, hat die Verbraucherzentrale jetzt eine neue Internetseite entwickelt und zwar den "Umtausch-Check". Wir stellen ihn vor.

Immer mehr Menschen kaufen online ein, auch bedingt durch die Coronakrise. Doch nicht immer hält das ausgewählte Produkt, was es verspricht oder es gefällt einfach nicht. Auch bei Kleidung hat man schnell mal die falsche Größe erwischt. Was, wenn man das Produkt zurückgeben oder umtauschen will? Da kommen jede Menge rechtliche Fragen ins Spiel. Und da will die Verbraucherzentrale einfach Antworten geben.

Erste rechtliche Einschätzung für Verbraucher

Beim "Umtausch-Check" bekommen unzufriedene Kunden eine erste rechtliche Einschätzung , ob ihnen eine kostenfreie Reparatur zusteht, ob sie Anspruch auf ein Ersatzprodukt haben oder ob sie das Produkt zurückgeben und ihr Geld zurückfordern können.

Sie können über eine Checkliste auswählen, was das Problem mit der Ware ist und weitere Fragen zum Kauf beantworten.

Musterbrief bei Reklamationen

Am Ende bekommen die Verbraucher eine Empfehlung und auch einen Musterbrief, den Sie verschicken können.

Das Tool ist "gefüttert mit den Erfahrungen von Verbraucherberaterinnen und -beratern aus dem ganzen Bundesgebiet. Wir haben alle gemeinsam dieses Tool auf Herz und Nieren getestet und ich glaube, das ist jetzt wirklich wasserdicht", sagt Julia Gerhards, Rechtsreferentin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Wenn es aber zum Streit kommt und keine Lösung in Sicht ist, dann sollten Kunden bei der Verbraucherzentrale ein Beratungsgespräch vereinbaren, empfiehlt Julia Gerhards.