Rosen im Herbst anpflanzen - diese Vorteile gibt es

Wer im Herbst noch Rosen anpflanzen will, hat viele Vorteile. SWR4 Gartenexperte Volker Kugel erklärt die Herbstpflanzung von "wurzelnackten" Rosen und die verschiedenen Arten.

Was sind "wurzelnackte" Rosen? Wurzelnackte Rosen sind solche, die keinen Pflanztopf haben. Die Wurzel sieht also "nackt" aus, ohne Erde drum herum.

Vorteile der Herbstpflanzung von Rosen

Im noch warmen herbstlichen Boden bilden die jungen Rosen direkt neue Wurzeln. Im nächsten Frühjahr müssen sie dann nur noch komplett anwachsen und können auch zügig weiterwachsen. Durch diesen Zeitvorsprung können sie nächstes Jahr schon Anfang Juni zum ersten Mal blühen!

Zudem sind die Rosen ohne Pflanztopf nur halb so teuer wie eine vergleichbare Pflanze im Topf. Außerdem gibt es jetzt im Herbst noch die größte Auswahl an Sorten in der Baumschule, weil die jungen Rosen erst Anfang Oktober geerntet worden sind.

Rosen im Herbst anpflanzen - Schritt für Schritt

Ganz wichtig: Die frisch gepflanzten Rosen erhalten im Herbst keinen Dünger! Die Pflanzen sollen zunächst die Nährstoffe "suchen" müssen. So werden deutlich mehr Wurzeln gebildet. Gedüngt wird erst Ende März im folgenden Jahr mit zirka 50 Gramm organisch-mineralischem Volldünger pro Quadratmeter.

dpa Bildfunk picture alliance / imageBROKER | Justus de Cuveland

Der besondere Tipp: Egal ob Beetrose, Strauchrose oder Kletterrose – beim Kauf fallen auch bei den Rosen ohne Pflanztopf enorme Preisunterschiede auf: Manche gibt es für unter vier Euro pro Stück und andere kosten dagegen sieben bis acht Euro. Die Erklärung ist einfach: Rosenzüchtung ist sehr aufwändig für die Zuchtbetriebe und neue Rosensorten haben einen sogenannten Sortenschutz für 30 Jahre, das heißt, der Gärtner zahlt eine Gebühr pro Pflanze.

Danach muss der Gärtner, der die Rose vermehrt, keine Lizenzabgabe mehr zahlen. Dann wird die Pflanze im Endverkauf wesentlich preiswerter. Der Nachteil ist, dass bei diesen "Auslaufmodellen" über die Jahrzehnte manche gute Eigenschaft verloren geht. Vor allem lässt die Widerstandskraft gegen Pilze, wie den Sternrußtau, oft nach. Deshalb kann es sich durchaus lohnen, die etwas teureren aktuellen Rosensorten zu kaufen.