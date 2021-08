Da möchte man abends gemütlich im Bett liegen und plötzlich kreist eine Fledermaus an der Decke. Ingrid Kaipf, Expertin für Fledermäuse erklärt, wie man sich dann am besten verhält.

Wieso fliegen Fledermäuse überhaupt in unsere Wohnungen?

Fledermäuse sind Ende August schon auf dem Weg ins Winterquartier und suchen Möglichkeiten, eine oder zwei Nächte an einem geschützten Ort zu verbringen. Die Zwergfledermaus ist übrigens die einzige Art, die dieses "Vagabundieren" praktiziert und dies schon immer so gemacht hat. Wenn Sie also eine Fledermaus in der Wohnung haben, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit die Zwergfledermaus.

SWR4 Hörer Wolfgang Moser zeigt im Video: Bei ihm waren gleich 15 Fledermäuse im Hotelzimmer

Fledermäuse im Hotelzimmer

Wie bekomme ich die Fledermaus wieder aus der Wohnung?

Am besten schnell die Türen zu anderen Räumen schließen, damit die Fledermaus in einem Raum bleiben muss. Danach das Fenster öffnen und das Licht im Zimmer ausschalten. Sollte es regnen, wird die Fledermaus nicht nach draußen fliegen. Dann muss man das am Tag danach noch einmal probieren.

Nur die Zwergfledermaus fliegt in unsere Wohnungen.

Wenn man die Fledermaus tagsüber zum Beispiel am Vorhang hängen sieht, dann kann man sie einsammeln, in einem Schuhkarton bis abends verwahren und im Schuhkarton abends nach draußen bringen. Dann weiß man ganz sicher, dass sie draußen ist.

Frühmorgens ist die beste Zeit, um die Fledermaus vom Vorhang einzusammeln. Im Laufe des Tages ist es wahrscheinlicher, dass sie aufwachen könnte.

Wichtig: Die Fledermaus nicht mit bloßen Händen anfassen! Einfach Handschuhe benutzen oder ein Tuch nehmen und sie mitsamt dem Tuch in den Schuhkarton legen.

Kann es sein, dass eine Fledermaus gleich noch mehrere Fledermäuse mitbringt?

Wenn eine Fledermaus in die Wohnung fliegt und in ein Gefäß wie eine Vase fällt, ruft sie um Hilfe. Fledermäuse können nämlich nicht senkrecht starten. Wenn man nachts das Fenster gekippt oder ganz geöffnet hat, hören das die anderen Fledermäuse draußen und kommen rein, um ihr zu helfen.

Erwachsene Menschen hören diese Hilfeschreie normalerweise nicht mehr. Kinder, die noch ein besseres Gehör haben, könnten die Schreie hören.

Können die Fledermäuse beißen und Tollwut übertragen?

Fledermäuse können zwar Tollwut übertragen, aber in Baden-Württemberg ist das eigentlich kein Problem: In den letzten 60 Jahren gab es einen Tollwut-Fall. Man soll die Fledermaus aber auch nicht mit bloßen Händen anfassen, sondern mit Handschuhen oder einem Tuch. Von sich aus werden Fledermäuse nicht beißen oder kratzen.

Hinterlassen Fledermäuse Kot in den Zimmern?

Ja, der Kot von Fledermäusen sieht aus wie Kümmel und liegt dann tatsächlich überall im Zimmer. Das ist aber ungefährlich, einfach den Staubsauger nehmen, das Zimmer saugen und die Bettwäsche waschen. Auch gelbe Urinspuren kann man im Zimmer finden, die sind aber auch ungefährlich.