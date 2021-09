Zwiebelkuchen mit Walnuss und Trauben

per Mail teilen

Koch/Köchin: Janni Oster, Ediger-Eller

Zwiebelkuchen SWR SWR

Zutaten:

Für den Teig:

400 g Mehl

200 ml lauwarmes Wasser

100 ml Öl

½ Würfel Hefe

1 Pr. Salz

1 Pr. Zucker

Für den Belag:

1 kg Zwiebeln

150 ml Weißwein

2 EL Mehl

400 g Trauben

250 ml Sahne

200 g geriebener Käse

100 g Walnüsse

200 g Schinkenwürfel

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Die Hefe in lauwarmem Wasser auflösen. Die trockenen Zutaten in einer großen Schüssel miteinander vermischen. Das Öl zum Wasser hinzugeben und alles unter das Mehl heben.

Zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig in einer Schüssel mit einem Tuch bedeckt etwa eine Stunde gehen lassen. Dann erneut etwas kneten, auf einem gefetteten Blech verteilen und nochmal ruhen lassen.

In der Zwischenzeit die Zwiebelmasse herstellen. Dafür die Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden, den Wein zugeben und in einem großen Topf andünsten. Zwei Esslöffel Mehl unterheben. Die Masse kurz abkühlen lassen und einen Becher Sahne sowie den Käse unterrühren. Die Trauben halbieren und ebenfalls unter die Zwiebeln heben.

Die Masse gleichmäßig auf dem Teig verteilen. Dann die gehackten Walnüsse und die Schinkenwürfel darüberstreuen.

Den Kuchen 35-40 Minuten bei 200°C, Ober- Unterhitze, backen.

