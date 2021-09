Zwetschgenröster mit Mohn-Schupfnudeln

per Mail teilen

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: schwer Koch/Köchin: Benjamin Hyttrek, Stehbach

SWR Märte Burmeister

Zutaten:

800 g kalte, in der Schale gekochte, mehlige Kartoffeln

80 g Weichweizen-Grieß

50 g Weizenmehl

50 g Speisestärke

2 Eigelb

etwas Salz

fein geriebene Zitronenschale

Zucker und Mohn, Menge nach Belieben

Für das Zwetschgen-Kompott:

400 g Zwetschgen

300 ml Rotwein

Zimt und Anis, Menge nach Belieben

Zubereitung:

Die Kartoffeln schälen und pressen. Dann mit den restlichen Zutaten zu einem Teig zusammenkneten. Sollte der Teig zu weich sein, mehr Grieß und Mehl dazugeben.

Dann in die typische Schupfnudel-Form rollen: etwa drei Zentimeter lange Röllchen, an den Enden dünner. In Salzwasser sieden lassen, bis sie oben schwimmen.

Nun in etwas Butterschmalz in eine Pfanne geben und leicht anbraten. Dann etwas Zucker darüberstreuen und etwas Mohn. Alles zusammen durchschwenken und servieren. Man kann die Schupfnudeln einfach erwärmen - wie man es am liebsten hat.

Für den Zwetschgenröster zuerst ein Karamell ansetzen (Zucker in einer Pfanne erhitzen, bis er flüssig wird) und mit Rotwein ablöschen. Zimt, Anis sowie die Zwetschen dem Fond hinzugeben. Zusammen einmal aufkochen lassen und eventuell mit etwas Stärke abbinden.

Zusammen mit den Schupfnudeln erwärmen.

