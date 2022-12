Herzhaftes Zupfbrot mit Schinken und Käse

per Mail teilen

Ein schnelles und leckeres Zupfbrot mit Käse, Schinken und Tomaten – passt zu jeder Silvester-Party! Und altbackenes Brot oder Baguette landet damit nicht im Müll, sondern in der Auflaufform. Der Spaß ist außerdem garantiert, wenn das gefüllte Brot um Mitternacht auf den Tisch kommt, da zupfen alle gerne mit.

Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Zutatenliste:

1 Baguette/Weißbrotscheiben

Kirschtomaten

200 g gekochter Schinken

100 g Gauda (gerieben)

200 g Bergkäse (gerieben oder in Scheiben)

1 TL Oregano oder andere Kräuter

200 bis 300 ml Sahne

1 bis 2 Eier

Salz

Pfeffer

Knoblauch oder Zwiebeln (nach Geschmack)

Kastenform/Auflaufform

Backtemperatur: 20 bis 30 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze

Zubereitung

SWR Corinna Holzer

Das Brot in zirka ein bis zwei Zentimeter dicke Scheiben schneiden.

Tipp: Deshalb muss kein altes Brot im Müll landen Wenn zum Beispiel vom Frühstück Brot übrig geblieben ist, lässt sich dieses bei diesem gefüllten Zupfbrot gut weiterverwenden!

Anschließend den Mozzarella in feine Scheiben schneiden.

Tipp: Darum ist Mozzarella aus Büffelmilch besser für das Zupfbrot Verwenden Sie Büffelmozzarella, der ist cremiger als der Käse aus Kuhmilch.

Die Kirschtomaten je nach Größe in Scheiben schneiden oder auch nur halbieren. Den Schinken in Stücke schneiden. Nach Wunsch Zwiebeln oder Knoblauch klein hacken. Den Gouda grob reiben, falls Sie Gauda am Stück gekauft haben.

SWR Corinna Holzer

Danach die Brotscheiben senkrecht in die Form geben und mit Schinken, Tomaten und den Käsesorten hintereinander schichten.

Tipp: So wird das Zupofbrot schön saftig Nicht mit dem Käse sparen, er bringt nachher die Saftigkeit in den Auflauf!

SWR Corinna Holzer

So lange schichten, bis die Form gut ausgefüllt ist. Die Sahne mit dem Ei (oder zwei Eiern) verquirlen und gut mit Salz und Pfeffer würzen. Diese Mischung über den Brotauflauf gießen und mit dem restlichen geriebenen Käse bedecken.

Tipp: Darum sollten die Brotstücke noch sichtbar sein Die einzelnen Brotscheiben sollte man erkennen, dann kann man sie später zum Essen einfach herausziehen!

Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad rund 20 bis 30 Minuten garen.

SWR Corinna Holzer

