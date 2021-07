Übrigens:

Erfunden wurde die Zuger Kirschtorte im Jahre 1915 vom Konditor Heinrich Höhn, der zuvor lange an der richtigen Rezeptur einer mit Kirschwasser getränkten Torte getüftelt hatte. Inspiriert wurde er von den blühenden Kirschbäumen in der Region Zug sowie durch die Kirschwasser-Brennereien in der Nachbarschaft. Hollywood-Star Audrey Hepburn ließ sich die Torte übrigens regelmäßig zuschicken!