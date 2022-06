Zitronenrolle - Sommertraum aus Biskuit und Creme

So hebt man Eischnee richtig unter den Teig

Unterheben meint, dass man das aufgeschlagene Eiweiß und das Mehl ohne Rührgerät, also nur mit einem Schaber oder ähnlichem mit dem Teig mischt. Nicht zu viel rühren! Am Ende kann man dabei durchaus noch kleine Einschnee-Einsprengsel in der Teigmasse erkennen. So bleibt die luftig-lockere Konsistenz erhalten. Vor dem Mischen sollte man den steif geschlagenen Eischnee nochmals kurz durchrühren. So lässt er sich leichter unterheben.