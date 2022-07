per Mail teilen

Zitronentarte ist ein frischer, fruchtiger Kuchen. Schmeckt zu Kaffee oder Tee oder mit Zitroneneis oder -sorbet als Dessert.

Koch/Köchin: Eva Eppard

SWR Jens Alinia

Zutaten:

Für den Teig

1 Eigelb

2 EL Wasser (kalt)

1 TL Vanilleextrakt

175 g Mehl

80 g Zucker

1 Prise Salz

125 g Butter (weich)

Für den Belag

3 Eigelb

3 Eier

180 g Zucker

180 ml Zitronensaft

2 EL Zitronenschale von einer unbehandelten Zitrone

185 g Butter

Zubereitung

Für den Boden in einer kleinen Schüssel Eigelb, Wasser und Vanille mischen und beiseite stellen.

In einer zweiten Schüssel Mehl, Zucker und Salz mischen. Die Butter einkneten, bis es einen gleichmäßigen Teig ergibt. Dann die Ei-Mischung hinzufügen und gut durchkneten. Teig zu einer Kugel formen, in Klarsichtfolie wickeln und 30 Minuten in den Kühlschrank legen.

Auf der mit Mehl bestreuten Arbeitsplatte den Teig ausrollen. Eine Tarte- oder Quicheform mit Butter einfetten und den Teig hineinlegen, möglichst ohne zu drücken. Der Rand sollte eineinhalb bis zwei Zentimeter (eine Fingerbreite) hoch sein. Die Form inklusive Teig für 15 Minuten in die Gefriertruhe legen.

Zwischenzeitlich den Backofen auf 190°C vorwärmen. Dann den Teig für 25-30 Minuten backen, bis er goldbraun ist. Abkühlen lassen und derweil die Füllung vorbereiten.

Für die Füllung in einem Topf alle Zutaten mischen und auf dem Herd bei mittlerer Hitze erwärmen. Dabei regelmäßig rühren, bis das Eigelb stockt und die Flüssigkeit eine feste Masse ergibt.

Vom Herd nehmen und durch ein grobmaschiges Sieb laufen lassen. Die gesiebte Masse dann auf den Kuchenboden geben.

Anschließend zwei bis drei Stunden in den Kühlschrank stellen. Zur Dekoration beim Servieren eignen sich Zitronenscheiben und frische Pfefferminzblätter sowie etwas Puderzucker.

