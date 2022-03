Apfel-Zimtschneckenkuchen

per Mail teilen

Koch/Köchin: Michael Hörhammer, Lohnfeld

SWR Angela Böhmer

Zutaten:

Vorteig:

150 ml Milch (Zimmertemperatur)

42 g Hefe

180 g Weizenmehl Type 550

Hauptteig:

372 g Vorteig

160 g Weizenmehl Type 550

60 g Zucker

50 g Butter

2 Prisen Salz

Belag:

150 g Zucker

2 Messerspitzen Zimt

125 g Butter

1 mittelgroßer Apfel

1 Ei

1 Prise Salz

1 TL Wasser

Zubereitung:

Vorteig: Milch, Weizenmehl und Hefe in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen oder Handrührer fünf Minuten rühren. Es entsteht ein weicher Vorteig. Diesen anschließend 15 Minuten bei Raumtemperatur stehen lassen.

Apfelzimtzucker: Zucker und Zimt mischen. Apfel schälen und anschließend würfeln. Butter leicht warm stellen (wachsweich).

Hauptteig: Jetzt geben wir den Vorteig und die restlichen Zutaten zusammen und kneten diese vorzugsweise mit der Küchenmaschine gut aus. Der Hefeteig ist fertig, wenn er sich von der Teigschüssel löst und ein schmatzendes Geräusch entsteht. Danach den Teig rundwirken. Zum Gehen den Teig in eine Schüssel legen, mit einem Küchentuch abdecken und für 20 Minuten an einen warmen Ort stellen.

26-er Kuchenform gut ausfetten und den Boden mit Backpapier auslegen. Den Teig mit dem Nudelholz ausrollen. Butter gleichmäßig auf dem Teig verstreichen und mit 90 Prozent des Zimtzuckers bestreuen. Anschließend die Apfelwürfel darauf verteilen.

Vom oberen Rand her eng zusammenrollen. Es entsteht ein etwa 40 Zentimeter langer Strang. Diesen mit einem scharfen Messer in etwa zwei-Finger-breite Scheiben (Schnecken) schneiden. Es sollte sechzehn Schnecken ergeben. Diese kreisförmig in die vorbereitete Kuchenform anordnen. Dabei können gerne kleine Lücken zwischen den einzelnen Schnecken entstehen.

Anschließend 40 Minuten abgedeckt an einem warmen Ort gehen lassen. Backofen auf 190°C Umluft vorheizen.

Eine Metallschüssel (oder Backblech) mit in den Ofen stellen. Den Apfelzimtschneckenkuchen mit Eistreich (Ei, Salz und Wasser gut verquirlen) einstreichen und mit dem restlichen Zimtzucker bestreuen. Danach in den Backofen stellen, eine Tasse Wasser in den Metallbehälter geben und die Backofentür gleich schließen. Nach rund 15 Minuten sollte der Kuchen goldbraun gebacken sein.

Vorzugsweise warm servieren.

Tipps von SWR4 Kochexpertin Eva Eppard Backen richtet sich auch nach der Jahreszeit, aber es gibt natürlich Klassiker, die das ganze Jahr schmecken! Zum Beispiel Erdnussbutter-Streichhölzchen: Dazu 150 g Zucker, je 100 g Butter und Erdnussbutter, Vanillezucker, 200 g Mehl, 75 g Erdnüsse mischen. Teig ausrollen und Stifte ausschneiden. Bei 175°C etwa 15 Minuten backen. Die Spitze jeweils in rote Kuvertüre/Glasur tauchen.

