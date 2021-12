Zimt-Parfait

per Mail teilen

Koch/Köchin: Benjamin Hyttrek, Stehbach



Zutaten:

250 ml Sahne

3 Eigelb

50 g Zucker

ca. 1 TL Zimtpulver

Zubereitung:

Sahne halbsteif schlagen und beiseitestellen.

Eigelb in eine Schüssel mit Zimt und Zucker geben. Dann die Schüssel über einen etwas kleineren Topf auf dem Herd mit siedendem Wasser setzen.

Unter ständigem Schlagen der Eimasse das Ganze auf 70°C erhitzen, bis eine cremige Konsistenz erreicht ist.

Dann die Schüssel mit der Creme in eine Schüssel mit Eiswürfeln setzen und hier nun kaltschlagen. Wenn die Masse kalt ist, die Sahne unterheben.

Die Creme in eine Form geben und mindestens fünf Stunden in den Froster stellen.

Tipp: Ein Blatt Gelatine in kaltem Wasser einweichen und ausgedrückt in die warme Eimasse geben, bis sie sich aufgelöst hat. Dann weitermachen wie beschrieben. So hält das Parfait etwas länger auf dem Teller, ohne zu zerfließen.

Dazu passen Beeren nach Wahl und eine Schokoladensoße.

