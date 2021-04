per Mail teilen

Keine Chance für die Frühjahrsmüdigkeit! Unser Kochexperte Jörg Ilzhöfer serviert in Weißwein gedünsteten Zander mit grünen, gelben und orangefarbenen Spaghetti - sogenannten Zudeln oder Zoodles. So kommt die Extraportion Vitamine auf den Teller.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: mittel

Für den Fisch:

0,25 l Weißwein

1 Zwiebel

1 Stange Zitronengras

4 Zanderfilets (100 bis 120 Gramm)

Salz

Pfeffer

Für die Zucchini-Spaghetti:

2 gelbe Zucchini

2 grüne Zucchini

2 Karotten (geschält)

1 EL Butter

0,1 l Brühe

Salz

Pfeffer

Für die Olivenpaste:

80 g Oliven (grün, ohne Steine)

1 Zehe Knoblauch

80 g Mischung aus Kürbis-, Sonnenblumen- und Pinienkernen

5 Nadeln Rosmarin

5 bis 10 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

Puderzucker

Außerdem:

Klarsichtfolie

In Bildern: Schritt für Schritt den Zander und die Zoodles selbermachen

Begriffserklärung: Zudeln/Zoodles Zudeln sind Nudeln aus Zucchinis. Zudel setzt sich aus dem "Z" für Zucchini und dem "udel" für Nudel zusammen. Viele Rezepte verwenden auch das Wort "Zoodles", zu dem "z" kommt das "oodles" aus dem englischen Wort "noodles" für Nudeln.

Zubereitung

Die Olivenpaste

Oliven, Knoblauch, Kernmischung, Rosmarin-Nadeln und fünf EL Olivenöl in einem hohen, schmalen Gefäß mit einem Pürierstab grob mixen. Mit Salz, Pfeffer und dem Puderzucker abschmecken und durchpürieren. Je nach Wunsch kann mit etwas mehr Olivenöl auch noch die Konsistenz nach Geschmack angepasst werden.

Olivenpasten-Tipp: Wenn Sie zu dieser Mischung Parmesan dazugeben, haben Sie ein leckeres Oliven-Pesto!

Der Zander

In eine niedrige Auflaufform (oder ähnlichem) die Zwiebelwürfel, den Weißwein, sowie das der Länge nach aufgeschnittene Zitronengrass geben, salzen, pfeffern.

Zander-Tipp: Schneiden Sie das Zitronengras auf, dann verbinden sich die ätherischen Öle am besten mit dem Sud!

Die Fischfilets in den Sud legen und mit Klarsichtfolie die Form abdecken.

Zander-Tipp: Klarsichtfolie hält im Backofen bis 120 Grad. Sie können alternativ den Fisch auch mit vorgeschnittenem Backpapier abdecken.

Für circa 15 Minuten in den vorgeheizten Ofen schieben.

Die Gemüsespaghetti

An den gewaschenen Zucchini und den geschälten Karotten jeweils oben und unten etwas abschneiden und mit einem Spiral-Schneider Gemüsespaghetti daraus formen. Zunächst zur Seite stellen. Kurz vor Ende der Garzeit des Fisches die Butter mit der Brühe in eine hohe Pfanne oder einen Topf geben und erhitzen. Zunächst kommen die Karottenspaghetti in die Pfanne, nach ein bis zwei Minuten noch die Zucchinispaghetti dazugeben.

Gemüsespaghetti-Tipp: Karotten brauchen länger bis sie durch sind als Zucchini. Das gilt auch für die Spaghetti. Wenn beide Gemüse gleichzeitig in die Pfanne kommen zerfallen die Zucchini leicht.

Die Pfanne mit den Gemüsespaghetti vom Herd nehmen und mit einem Deckel abdecken, nochmals ein bis zwei Minuten ziehen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Fertigstellung

Die Gemüsespaghetti schön im Zentrum eines Tellers anrichten, ein Fischfilet darauf platzieren, salzen, pfeffern, auf den Fisch und um das Gemüse herum etwas von dem Pochier-Sud geben und mit der Olivenpaste garnieren. Leicht, frisch, lecker!

