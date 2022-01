Wurzelgemüse mit Ahornsirup und Joghurt-Dip

per Mail teilen

Koch/Köchin: Monika Marshall, Wiesbaden

SWR Imogen Voth

Zutaten:

je 200 g Möhren, Pastinaken und Petersilienwurzeln

1 rote Bete-Knolle

2 Zwiebeln

3 Chicoréeschoten

Thymian

10 EL Öl

10 EL Ahornsirup

6 EL Zitronensaft

Salz, Pfeffer

Für den Dip:

250 ml Naturjoghurt

1 TL Paprikapulver

Chiliflocken

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Möhren, Petersilienwurzeln und Pastinaken schälen, vierteln und in fingerlange Stücke schneiden. Zwiebeln in große Spalten schneiden. Alles in eine Schüssel geben.

Die rote Bete ebenfalls schälen, würfeln und in eine feuerfeste Form füllen.

Olivenöl, Ahornsirup, Salz und Pfeffer mischen und jeweils über das Wurzelgemüse und die rote Bete geben. Thymianblätter abzupfen und ebenfalls beide Gemüsesorten damit bestreuen.

Das Wurzelgemüse auf einem Backblech verteilen. Die rote Bete in der feuerfesten Form dazustellen. Alles im vorgeheizten Ofen bei 200°C Grad Celsius rund 30 Minuten backen.

Auf einem Teller anrichten, Naturjoghurt mit Paprikapulver, Chiliflocken, Salz und Pfeffer verrühren und als Dip dazustellen.

